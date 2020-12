Pepe Viyuela e María Mera ao ‘Land Rober’

Os coñecidos actores María Mera e Pepe Viyuela, nomes de moita sona no eido audiovisual, son os convidados principais de hoxe no Land Rober, formato que Roberto Vilar dirixe cada xoxes na franxa do prime time da Televisión de Galicia (TVG).

Esta proposta, mistura de entrevistas, humor e música, e acada bos datos de audiencia cada semana na grella da canle pública galega.

Grabado en Teo nas instalacións da coñecida empresa audiovisual CTV, Land Rober ten falado xa este ano con Berto Romero, Fernando Vázquez, Luis Zahera, Omar Montes, Carmen Lomana, Josemi Rodríguez Sieiro, Antonio Garrido, Lucía Veiga...

E neste xoves María Mera. actriz e presentadora, “vai ter que andar con tino porque será, xunto con Eva Iglesias, xurado de Vexo Voces , e dese xeiro imos ver a de cantantes que hai en Galicia”, sinalan os responsable deste formato na súa nota de prensa. Este espazo semanal de noite acada un bo seguimento que axudan a facer da TVG unha das canles de maior sona na Forta.

NADAL. Por outra banda, na noite deste día de Nadal, a TVG ofrece unha edición especial do programa Luar. Baixo o lema Benvidos-Bienllegaos e continuando a experiencia do ano pasado, emítese, un programa de irmanamento con Asturias en coprodución coa TPA, que se verá simultaneamente nas dúas comunidades. Deste xeito, os programas Luar e Babel, musical que emite a televisión pública asturiana os venres pola noite, danse a man.

tendencias@lcorreogallego.es

www

elcorreogallego.es