‘Percorrer o tempo’, a visión do Camiño de prestixiosos artistas

O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, a comisaria do Xacobeo, Cecilia Pereira, e a responsable territorial da Fundación La Caixa, Susan Santos, presentaron este venres o catálogo da itinerante Percorrer o tempo. Visións contemporáneas do Camiño, a proposta expositiva que está a viaxar pola Comunidade galega e na que participan prestixiosos artistas do eido fotográfico.

Como expresou o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, o catálogo supón “deixar pegada desta mostra de excepcional valor, na que os artistas transforman contedores de barco en salas de exposición para amosar a súa particular visión sobre o Camiño”. Neste sentido, salientou a calidade dos artistas participantes pola súa “notable proxección” tanto do eido fotográfico como audiovisual, emerxentes e consolidados. Así, figuran profesionais como a presidenta da Axencia Magnum, Olivia Arthur, ou a Premio Nacional de Fotografía Cristina de Middel, entre outros.

O catálogo -que estará á venda na librería institucional da Xunta- está composto por 11 caderniños e recolle a esencia da mostra expositiva na que 10 artistas ofrecen unha visión poliédrica e contemporánea do Camiño de Santiago e do fenómeno da peregrinación a través da súa propia experiencia. Trátase de artistas de primeira liña, cunha notable proxección, algún deles como Carla Andrade, Luis Díaz Díaz, Iván Nespereira, Bandia Ribeira e Lúa Ribeira, xunto a profesionais de fóra que representan os diferentes Camiños e enlaces con outras rutas históricas.

Así, figuran tamén a inglesa Olivia Arthur, presidenta da Axencia Magnum; o portugués André Cepeda, o francés Michel Le Belhomme, a alacantina Cristina de Middel, que foi Premio Nacional de Fotografía, e o xienense Miguel Ángel Tornero.

O docente e artista visual Nicolás Combarro é o comisario desta coidada mostra.