Pérez Muíño estreará o espectáculo ‘O parrulo feo’ mañá no Festaclown

teatro Alfredo Pérez Muíño, especialista en espectáculos circenses, estreará mañá o seu novo show O Parrulo Feo xunto a súa compañía N+1, no festival Festaclown, que se está desenvolvendo en Vilagarcía de Arousa desde o pasado sábado 15 de agosto.

En palabras do seu equipo o espectáculo amosa “mediante as técnicas do slapstik (golpes, caídas, acrobacia excéntrica...), a manipulación de obxectos e a acrobacia aérea, unha personaxe con dificultades para facer o que se espera del” e conseguir obxectivos.

O Festaclown que continuará a súa andaina ata este sábado 22, combina a aposta por artistas galegos con outros do panorama nacional cun notable éxito.

Este ano debido a pandemia da covid-19 desenvólvese cun aforo reducido e entre fortes medidas para garantir a seguridade. ecg