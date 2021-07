Personas en las que mirarse para crecer

Personalmente no me sorprende nada que Antón Álvarez Alfaro, antes C. Tangana y ahora conocido con el sobrenombre de El Madrileño, como su último disco, haya sido el elegido por Vanity Fair para estar en la portada de su número de verano. Y es que el autor del estreno en español más escuchado en Spotify se merece eso y mucho más, tras haber demostrado con creces su tremendo talento y haberse convertido en el fenómeno musical del año.

Lo que sí me pasma , y bastante, es que la conocida revista haya hecho el ejercicio de comprobar que “tras consultar 25 entrevistas de los últimos años, solo seis las hiciesen mujeres, ya que aunque acaparan el 63% de las titulaciones en Periodismo, en las secciones de música, programas de televisión estrella y grandes redacciones quienes mandan son ellos”. Así que viendo esto, ni cortos ni perezos, los de Vanity Fair propusieron a 7 mujeres periodistas que preguntasen y tomasen el pulso al Madrileño, un pequeño gesto que en mi opinión supone, al menos, una declaración de intenciones y como tal, bienvenida sea.

El resultado, una entrevista coral realizada por Silvia Pérez, a la que se le sumaron las aportaciones de Lara Hermoso, Jimena Marcos, Bárbara Ayuso, Lourdes Lancho, Gema Jiménez, Paula Peña y Sara Arguijo, para descubrir un poco más del universo personal de este increíble y poliédrico artista.