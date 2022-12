Pesar polo pasamento da escritora Nélida Piñón

EN LISBOA. A Real Academia Galega mostrou onte o seu fondo pesar polo pasamento de Nélida Piñón Cuiñas, membro de honra da institución. Faleceu este sábado en Lisboa, aos 85 anos de idade, segundo informou a Academia Brasileira das Letras. A escritora, unha das grandes figuras das letras brasileiras contemporáneas, naceu en Río de Janeiro o 3 de maio de 1937, filla de pais galegos procedentes de Cotobade e Carballedo (Pontevedra). Nélida Piñón foi ademais unha figura da acción cívica brasileira e sempre reivindicou, de forma pública e reiterada, a súa orixe galega como constituínte da súa identidade persoal, expresiva e intercultural.

Licenciada en Xornalismo, formouse na Facultade de Filosofía da Pontificia Universidade Católica do Río de Janeiro. A súa obra literaria foi recoñecida con innúmeros premios, galardóns e distincións en países latinoamericanos, así como en Galicia, España, Francia ou Portugal. A xenerosidade intelectual e afectiva con Galicia de Nelida Piñón é unha constante na súa biografía, en palabras do académico Ramón Villares na resposta ao seu discurso de ingreso na RAG, titulado A épica do coraçâo. A noticia do pasamento de Nélida Piñon púxolle un triste peche á xornada na que a Real Academia Galega celebrou o ingreso como membro de número de María Dolores Sánchez Palomino. Redac.