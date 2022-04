La exposición Peter Lindbergh. Untold stories”, auspiciada por Marta Ortega y con la colaboración de la Fundación Peter Lindbergh, situada en la reformada nave y silos ubicados en el Muelle de la Bateria, en el puerto histórico de A Coruña, finalizó el 31 de marzo después de cuatro meses de exhibición y calurosa acogida.

Todo parece indicar que a partir de este primer acontecimiento artístico de primer orden habrá una continuidad con nuevos proyectos, deseables en esa misma línea. La reforma de las instalaciones, llevada a cabo por la arquitecta Elsa Urquijo, fue realizada desde una respetuosa intervención, que ha impedido que éstas perdieran su identidad y adaptando los espacios a la personalidad de la obra de Lindbergh, a sus planteamientos. El fotógrafo, de nacionalidad alemana y origen polaco, planeó su proyecto, de carácter retrospectivo, por medio de 150 imágenes fotográficas, en mayor parte en blanco y negro, con escenografía audiovisual incluida y definida la línea de montaje y recorrido.

El puerto coruñés, por sus específicas condiciones, recordó a Lindbergh, en su visita a la ciudad, la fisonomía de los lugares vividos en su niñez en Duisburg; luz, colores sobrios y perfil marítimo, y el aura de un memorable pasado concuerdan en todo momento con el sentido de su obra, en la que además se advierte, al primer golpe de vista, la absoluta pertenencia al mundo del arte y la vocación por las manifestaciones de vanguardia que marcaron su juventud. Esa mirada innata le acompaña todo el tiempo y fue cultivada desde los comienzos, en el interés por la pintura de Van Gogh, cuya huella sigue Lindbergh en los años de juventud, hasta recalar en la ciudad de Arlés.

En cuanto a su evolución, fueron determinantes, la formación en la Academia de Arte en Berlín en 1961; el conocimiento del cine de Fritz Lang, y su paso por Düsseldorf, en donde abrió su propio taller en 1973; la capital, sede de la Staatliche Kunstakademie, fue punto de confluencia en las décadas sesenta y setenta de grandes artistas: Joseph Beuys, Gerhard Richter, Thomas Schütte, Cándida Höfer, Axel Hütte. Por ello, es de consideración para entender el mundo de Lindbergh, su querencia por el arte conceptual y el conocimiento del nuevo expresionismo alemán. Sus exposiciones, en 1969 en las galerías Denís René - Hans Meyer, de Düsseldorf, indican la proximidad con los circuitos comerciales del arte y la utilización de la fotografía como medio de expresión, dirigida al universo de la moda, reflejada entre otros medios y en los años siguientes, en las ediciones internacionales de la revista Vogue. En tanto, se irá revelando una trayectoria cada vez más vinculada al mundo de la creación artística, hecho que queda ampliamente constatado en la relación establecida con los museos, en destacadas exposiciones, entre ellas Shots of style (1985), en el Victoria and Albert Museum; Peter Lindbergh: Images of women, en el Hamburger Banhof de Berlín (1997).

Todo ese background permanece en el fondo de su mirada; las imágenes de extrema simplicidad muestran a la figura o figuras, en su más pura esencia, alejadas de cualquier artificio; icónicas top models de los noventa: Linda Evangelista, Helena Christensen, Naomi Campbell o Cindy Crawford, a las que retrató en numerosas ocasiones, revelan por medio de los rostros desnudos una nueva dimensión más humana y real. Sin apenas maquillaje, e interpretadas desde una óptica intemporal, en grupo, en movimiento, encuadradas en paisajes insólitos o en escenarios naturales, en donde personaje y marco se acoplan, la ropa que las cubre pasa a un segundo plano. “Si quitas la moda y el artificio, puedes ver a la persona real”, confesó el fotógrafo y, en efecto, esa visión ajena a lo externo y que se adentra en la persona, en su individualidad, será una de las principales señales que le distinguen; en el primer impacto, o golpe de vista, se percibe una faceta diferente, y más pura de cada modelo.

Y de tantos puntos gloriosos que dibujan la personalidad de Lindbergh, uno de ellos es la capacidad de haber dado un vuelco a la fotogafía de moda, en los años ochenta y noventa, para situarla de lleno en el espacio del arte, en el tránsito de las décadas finales del siglo XX y principios del XXI.