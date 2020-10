Pide o Goberno galego baixar o IVE turístico ao 4 % polo covid

Santiago. No mes de setembro os establecementos extrahoteleiros galegos, que agrupan aos apartamentos turísticos, cámpings, albergues ealoxamentos de turismo rural, caeron un 33,5 por cento na súa demanda, o que representa 24 puntos menos que a media nacional para este tipo de establecementos (58,4 %), segundo os datos publicados esta semana polo Instituto Nacional de Estatística.

Así, mentres que a caída dos hoteis foi do 60 por cento no pasado mes de setembro, este tipo de aloxamentos caeu nun 33,5, o que dá conta de que esta tipoloxía de establecementos segue a ter un mellor comportamento na demanda durante estes últimos meses.

A pesares diso, o peso maioritario da demanda turística segue estando no segmento hoteleiro, que acumulou en setembro o 74 %, mentres que o extrahoteleiro obtivo o 26 % restante.

Os cámpings foron os que marcaron un comportamento menos negativo no mes de setembro, cunha caída do 26 %, seguido dos apartamentos turísticos (-32) e do turismo rural (-50). Todos eles melloraron a estadía media neste mes, que se situou nas 3,35 noites de media, o que supuxo un 24 % máis con respecto ao número de noites de estadía media rexistrado durante omesmo período do pasado exercicio.

No conxunto da oferta regrada galega, increméntase tamén o tempo que os viaxeiros pasan no noso territorio, cunha media de 2,2 noites, sete puntos máis que no mes de setembro anterior.

Segundo os datos achegados polo INE, no terceiro trimestre do ano a comunidade galega recibiu máis de 1,1 millóns de viaxeiros que realizaron case tres millóns de pernoitas, mentres que as cifras do acumulado sinalan que nestes primeiros nove meses do ano chegaron a Galicia un total de 1.722.955 viaxeiros, que realizaron algo máis de catro millóns de pernoitas, cifras que manteñen un mellor comportamento que a media a nivel estatal.

Durante este período de xaneiro a setembro o turismo nacional representou o 89 % do total da demanda, unha porcentaxe que supera en trecepuntos a cifra do ano pasado, cun descenso máis acusado do turismo internacional, que caeu un 80 %. redacción