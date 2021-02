Pierden 325 millones de noches los hoteles y alojamientos extrahoteleros

Madrid. Las pernoctaciones en hoteles y alojamientos extrahoteleros (apartamentos, cámpines, casas rurales y albergues) bajaron un 69,4 % en 2020, lo que significa haber perdido 325 millones de noches y casi 90 millones de viajeros como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia.

Si en 2019 se habían registrado en el conjunto de los establecimientos 134,79 millones de viajeros, la cifra baja a 45,3 millones al cierre de 2020, según se desprende de la encuesta de alojamientos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE). En número de noches perdidas las cifras son también elocuentes: en 2019 se registraron 469,54 millones de pernoctaciones en alguna de estas instalaciones hoteleras y extrahoteleras, en 2020 la cifra bajó a 143,84 millones, es decir, 325 mill. de noches menos. Los datos de INE reflejan estas caídas de ocupación pese a los descuentos en precios aplicados por los establecimientos: en los hoteles bajaron una media del 6 %, en apartamentos un 4,4 % y en casas rurales, un 1 %, mientras que los únicos que subieron fueron los cámpines, un 1,9 %. Del total de pernoctaciones en alojamientos turísticos colectivos, un 64 % se concentró en hoteles y el 36 % restante, en los extrahoteleros, entre los que priman los apartamentos, seguidos de los cámpines, el turismo rural y los albergues.

Las cifras de noches usadas en 2020 por los residentes son algo menos negativas, con un descenso del 51,3 %, en tanto que las de no residentes bajaron el 79,7 %. También bajó la estancia media, un 8,8 %, hasta 3,2 pernoctaciones por viajero. Entre los no residentes, los principales mercados emisores fueron el británico (con el 22 % del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (17,2 %) y el francés (11,5 %).

Por comunidades, Canarias fue el destino preferido, con más de 29 millones de pernoctaciones, un 69,7 % menos que en 2019, seguida de Cataluña (bajada del 71,1 %) y Andalucía (descenso del 66,3 %).

Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros bajaron un 58,8 % en 2020, hasta 52,2 millones, con mejor evolución entre los residentes (caída del 36,5 %) que entre los extranjeros (descenso del 73,9 %). En los hoteles (cuya encuesta se difundió la semana pasada) las noches usadas habían caído el 73,3 %.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos descendieron un 67,1 % en el año 2020 y se cubrieron de media el 21,2 % de las plazas ofertadas, el 44,4 % menos que en 2019. En Canarias y Madrid la ocupación superó el 45 %.

El Reino Unido se consolidó como el primer mercado emisor en apartamentos turísticos, con 3,4 millones de pernoctaciones, pero el 81,8 % menos que en 2019. El siguiente mercado fue Alemania (ásm de 1,7 mill.). EFE