Pili Pampín visita esta noite o ‘Land Rober’

O último programa deste 2021 de Land Rober vai contar con Pili Pampín e Lito (da Panorama) como convidados. Roberto Vilar conta coa colaboración habitual de Eva Iglesias, Miguel Canalejo e Víctor Fábregas, a partir das 22.00 horas na Televisión de Galicia, grella onde esta proposta que mistura humor, música, entrevistas e concursos leva varios cursos acadando bos datos de audiencia.

Grabado en Teo nas instalacións de CTV, Land Rober ten falado con Berto Romero, Antonio Garrido, Fernando Vázquez, Luis Zahera, Omar Montes, Carmen Lomana, Josemi Rodríguez Sieiro, Lucía Veiga... o cal amosa a cantidade de cores e convidados que entran no seu esquema.

Por outra banda, a CRTVG retransmitirá en directo, a partir das 11.20 horas, a Translación dos restos do apóstolo Santiago, un acto solemne e tradicional no penúltimo día do ano, en que se conmemora que, segundo a lenda, os restos de Santiago o Maior arribaron a Galicia desde o porto palestino de Jaffa no século I, despois de que o Apóstolo fora decapitado, para recibir sepultura no lugar en que se ergueu a catedral compostelá. A cerimonia estará presidida polo arcebispo de Santiago, Julián Barrio, e durante a misa terá lugar a tradicional Ofrenda Nacional por parte do delegado rexio, que nesta ocasión é o alcalde da cidade de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo.

A transmisión contará cos comentarios de Moncho Lemos e Fernando Madriñán para a TVG. Pola súa parte, Cristina García e Alberto Rivero achegarán esta cita tradicional na Radio Galega desde Galicia por diante.