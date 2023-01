‘Plan de rescate’, de Antía Yáñez, en la lista internacional de libros infantiles y juveniles que tratan la discapacidad

‘Plan de rescate’, de Antía Yáñez, será incluido en la lista que elabora anualmente la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil (IBBY) y en la que se incluyen obras que tratan la discapacidad.

La novela infantil que publicó Xerais en la colección ‘Merlín’ en septiembre de 2020 forma parte así de la ‘2023 IBBY Selection of Outstanding Books for Young People with Disabilities’ junto a otros 39 títulos de 24 países y en 17 lenguas diferentes.

Con la obra de Antía Yáñez hay otros dos libros editados en el Estado español, ambos de la editora gallega Kalandraka: ‘Nicolás cociña sen lume’ (Alicia Suárez, 2020) y ‘Mi Lazarilla, mi Capitán’ (Gonzalo Moure, 2020).



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.