Plan estratéxico e unha lei para a creación escénica

O I Congreso Galego do Teatro celebrarase os día 7, 8, 9 e 10 de outubro, na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela e, con lixeiros cambios, co mesmo programa que estaba previsto. Baixo o lema Co 2030 no horizonte”, o congreso pretende, entre outros obxectivos, crear un plan estratéxico e unha lei do teatro na próxima década.

O Congreso, que ía celebrarse en marzo e que tivo que ser adiado por causa da pandemia da covid-19, ten un duplo obxectivo: por unha banda, analizar o pasado e o presente do teatro galego a través de comunicacións, mesas redondas e sesións plenarias dende unha perspectiva académica que contribúa a un mellor coñecemento do sistema teatral de Galicia.

Por outra, deseñar, a través do debate, os principios teóricos que deben guiar a creación dun plan estratéxico e dunha lexislación que ampare a creación e distribución escénica para a vindeira década. Equilibraranse así dúas perspectivas -académica e política- para deseñar o futuro do teatro galego.

Desde a Academia Galega de Teatro, organizadora do congreso, estase traballando para desenvolver todas as actividades no contexto actual da crise sanitaria, e tomaranse todas as medidas sanitarias e de distanciamento necesarias para garantir a seguridade de todos os asistentes fronte á pandemia do covid-19, compatibilizando a asistencia presencial e virtual dos participantes.

En caso de que as circunstancias así o requiran, o desenvolvemento do congreso será exclusivamente virtual, de xeito que se poida garantir a súa celebración aínda no caso de que haxa que tomar medidas extremas de precaución. De feito, algúns dos relatores de terceiros países con problemas para desprazarse ata Santiago , presentarán os seus relatorios por vía dixital.

Ámbitos temáticos. O Congreso Internacional do Teatro Galego artellarase arredor de tres grandes ámbitos temáticos: Experiencia acumulada, que inclúe a análise do proceso de profesionalización, a evolución das programacións teatrais nos últimos 20 anos, e a análise da evolución dos espazos escénicos; Retos actuais, que desenvolverá os epígrafes ‘A crise da profesión teatral e os seus oficios; conflitos laborais e sociais’, ‘As programacións teatrais en Galicia’, e ‘Por un teatro inclusivo’; e Modelos externos, que analizará o modelo portugués, outros europeos e americanos.

Unha ducia de mesas de traballo debullarán temas como ‘A creación e o público’; ‘Distribución’; ‘Difusión e formación’; ‘Teatro Afeccionado’; ‘Teatro de Monicreques’; ‘Produción e xestión’; ou ‘Creación, xestión e público’. Unha vintena de comunicacións particulares, por outra banda, analizarán cuestións como a deontoloxía na profesión teatral, o emprendemento, as aulas universitarias de teatro, a tradución de textos teatrais, os procesos colaborativos ou a dramaturxia actual, entre outros.

Nestas mesas de traballo participarán coñecidos profesionais do teatro como Eduardo Alonso, María Armesto, Xesús Ron, Tito Asorey, Vanesa Sotelo, Santi Prego, Laura Míguez, Xulio Lago, Luma Gómez, Rosa Puga ou Isabel Rey; persoas estudiosas do fetito teatral como Dolores Vilavedra, Manuel Vieites, Inma López Silva, Carlos Caetano Biscainho, Fabrice Corrons, Laura Tato, Carlota Guivernau, Alexandra Moreira da Silva ou Xosé Ramón Freixeiro Mato; e xestores culturais como Pilar López Pérez (Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural), Marta Núñez ou Gonçalo Amorim, entre moitos outros.