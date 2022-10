Pocoyó pasa a ser Muchoyó para defender los derechos infantiles con NG y SFDK

El personaje de animación Pocoyó da un paso al frente con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de que se cumplan los derechos de la infancia, pero también de amplificar la voz de los propios niños y niñas y movilizar fondos para proyectos de protección

Aldeas Infantiles SOS, Educo, Plan International, Save the Children, UNICEF España y World Vision (en la alianza The Children’s Revolution) participan en este proyecto multimedia que utiliza la animación, la música, la moda y el arte urbano como elementos de reivindicación

El 11 de octubre de 2022 se conmemoró el décimo aniversario del Dia Internacional de la Niña. En estos últimos diez años las organizaciones globales han trabajado para mejorar cuestiones relativas a las niñas, y se han creado más oportunidades para que puedan ser escuchadas en la escena mundial. Sin embargo, estas siguen enfrentándose a un sinfín de dificultades para desarrollar todo su potencial; todo ello agravado por las crisis concurrentes del cambio climático, el COVID-19 y los conflictos humanitarios.

El movimiento Muchoyó se presenta a a partir de un videoclip animado, con un lenguaje reivindicativo y rompedor, y una estética en blanco y negro. En la pieza, el personaje emprende un viaje decidido por un mundo gris y oscuro, dominado por la injusticia y la falta de derechos, en el que se hacen referencias a algunas de las problemáticas que sufre su colectivo: la discriminación, el trabajo infantil, la violencia sexual o los conflictos bélicos. Su trayecto concluye en un lugar simbólico donde Muchoyó lanza al mundo su mensaje.

“Queremos oír risas en vez de gritos. Sentir afectos y no miedo. Queremos jugar y que nadie nos obligue a luchar. Matar el hambre, y que el hambre no nos mate. Querernos curarnos cuando enfermamos. Queremos dejar de huir sin saber de qué. Queremos aprender a leer y no solo a sobrevivir. Queremos que nos escuchéis”. Y advierte: “La infancia tiene Voz”

Muchoyó. El proyecto nace con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de que se cumplan los derechos de la infancia, pero también de amplificar la voz de los propios niños, niñas y adolescentes, para que sean ellos y ellas quienes exijan, en primera persona, el cumplimiento de sus derechos, invitándoles a unirse a su propia revolución. Lo hace a través de una canción manifiesto compuesta por la joven alicantina de 18 años NG en colaboración con SFDK, que está disponible en todas las plataformas musicales (Spotify, Itunes, Youtube Music).

Núria García, conocida como NG, consiguió con apenas 14 años millones de visualizaciones en batallas de gallos en las que se enfrentaba a raperos mayores y con más trayectoria. De pequeña escuchaba rap americano sin entender lo que decían, pero fue suficiente para que se enamorara del hip hop hasta la médula, y para que dedicara todo su tiempo libre a rapear y también a componer sus primeras letras, más por necesidad personal que por un interés artístico. Con discreción y constancia ha ido tejiendo su propio estilo y una legión de seguidores en Instagram.

El movimiento tiene también su propia bandera: una colección de camisetas protesta con el lema “YO SOY MUCHO”, ya disponible para pequeños y mayores en CorreosMarket, bajo pedido a un precio de 20 euros (gastos de envío incluidos). Todos los fondos generados a través de la venta de camisetas y de la escucha de la canción se destinarán a financiar proyectos de atención a la infancia de las seis organizaciones globales que participan: Aldeas Infantiles SOS, Educo, Plan International, Save The Children, UNICEF España y World Vision.