Polémica por el Goya que se otorgó a Chelo Loureiro

Trabajadores del largometraje Valentina, Mejor Película de Animación en los Premios Goya 2022, han denunciado impagos e “irregularidades muy graves” por parte de la productora ejecutiva gallega Chelo Loureiro, a la que acusan de atribuirse un papel de dirección que, según ellos, no ha ejercido.

Valentina, en cuyo equipo se encuentra el vallisoletano Archi Viloria, recibió el pasado sábado el Premio Goya 2022 a la Mejor Película de Animación. Sin embargo, según explican los trabajadores de la película, se ven en la “obligación de exponer a la opinión pública su más profundo malestar, repulsa e incredulidad ante las declaraciones y actos” que ha realizado Loureiro con respecto a la obra. De este modo, denuncian que Loureiro “se ha atribuido una dirección cinematrográfica que no ha realizado”. Es decir, que a pesar de que originalmente ella iba a ejercer la dirección de la película de animación, “nunca llegó a realizar dicha dirección, siendo sus únicas labores conocidas el haber sido guionista de la obra junto con Lúa Testa, el haber puesto la voz del personaje de la Abuelo y el ejercer el papel de producción ejecutiva”. Al respecto, los firmantes reprueban este acto porque, a su juicio, “está intentando sustraer un derecho intelectual y de autoría que no le corresponde” y “perjudica gravemente la imagen de la profesión”. Entre otras cosas, critican que Loureiro “ha modificado los títulos de crédito de forma que no se corresponden con la realidad” y que a pesar de “estar advertida”, procedió a realizar cambios que conocieron una vez que la película estaba estrenada.

Y aseguran que existen “impagos” a varios trabajadores “algo difícilmente justificable cuando la película ya ha sido estrenada en cines” .