‘Pop dance’ e son tradicional con Soralla e Davide Salvado

O espazo ‘Luar’ recibirá esta semana a visita dunha artista estremeña que leva 16 anos ocupando un lugar destacado no panorama musical: Soraya. A cantante de pop-dance interpretará temas do seu novo disco, ‘Luces y sombras’, un traballo autobiográfico en que se recollen colaboracións con diversos artistas e temas moi especiais para ela.

Tamén está convidado ao programa desta noite Davide Salvado, unha das voces máis carismáticas do noso país, que soubo atopar o seu propio camiño no territorio sonoro da música tradicional e o novo folk. De formación autodidacta, leva media vida percorrendo as aldeas na procura de ritmos, coplas e danzas.

Ademais, os espectadores coñecerán o dúo emerxente Fillas de Cassandra, formado polas viguesas María Pérez e Sara Faro. Na súa proposta musical, a música tradicional galega mestúrase co pop electrónico para revisitar a mitoloxía clásica desde unha óptica feminista, pensamento que atravesa todas as súas composicións en clave de vivencias. Despois dos seus concertos e festivais durante o verán, estrean o seu primeiro sinxelo.

As actuacións da orquestra La Ocaband; de Ruth Cundíns, da agrupación folclórica Xograres de Lemos e do grupo de pop electrónico La Sombra de Justine completan o cartel musical desta noite. Finalmente, na edición deste venres do concurso ‘Recantos’, subirán ao escenario Tamara Piñeiro e Oliver Insua.

A REVISTA. Un dos temas destacadosserá o Día Mundial da doazón de órganos, tecidos e transplantes, que hoxe se celebra e que ten como propósito incentivar o desexo de ser doantes e posibilitar así que milleiros de persoas que non teñen outra alternativa de tratamento poidan mellorar a súa saúde e, en moitos casos, sobrevivir. Para falar deste asunto, o programa recibirá a Fernando Mosteiro; xefe de transplantes do CHUAC; Carmen Rivero, coordinadora de transplantes da área sanitaria de Santiago, e Dolores Casais, transplantada hepática.

Tamén estará este venres no estudio de ‘A Revista’ Jacqueline Mallo, unha moza da Laracha que sufriu a terrible experiencia do acoso escolar, pero que a superou grazas ás pasarelas. Comezou como modelo hai un ano e xa ten firmas ás que representa.

Outra das convidadas do programa de hoxe será a cantante Tania Veiras, que durante este verán viviu unha auténtica tolemia, con máis dun cento de actuacións por verbenas de toda Galicia.

Loly Gómez tamén conversará co experto en animais Octavio Villazala, que virá acompañado de novos amigos e achegará novas curiosidades relacionadas con este mundo, e a xornalista Ana Gayoso, que fará un repaso do máis destacado nas redes sociais.

CLAC‘. O lapis do carpinteiro’, a proposta deste venres do programa, é unha película baseada na obra homónima de Manuel Rivas, que dramatizou a historia real de Francisco Comesaña e a súa parella, Ascensión Concheiro ‘Chonchiña’. En 1936, debido á súa militancia socialista, foi condenado a morte polo réxime franquista. Posteriormente, o tribunal fascista cambiou a pena capital pola cadea perpetua e logo polo exilio. A súa muller seguiuno por cárceres de media España. Tratase pois dunha historia que xira arredor do amor, as envexas, a traizón e a esperanza.