“Por torpeza, el Gobierno mintió, manipuló la información, abusó de su poder y nunca reconoció sus errores ni pidió perdón por ellos”

¿Los ciudadanos estamos siendo manipulados? Pues sí, porque no nos informaron bien siempre, aunque eso fue diferente en cada autonomía. Nos trataron como a supuestos delincuentes. Te pongo un ejemplo: el decreto del estado de alarma decía que no se saliese a la calle sin justificación: comprar comida, medicinas, prensa, ir al médico, etc. Eso no quería decir que hubiese que llevar un justificante o un salvoconducto para hacer eso. A veces se interpretó así. Se reconoció que se estaban vigilando las redes sociales, geolocalizando a la gente con los móviles. Y hemos oído varias veces a la presidenta de la Comisión Europea decir que había que confinar a los mayores de 65 años hasta Navidad, ¡total para lo que salen! Y entre las extravagancias que se pueden reproducir, porque quedaron en los medios, también estuvo la de meternos en polideportivos para que no nos contagiásemos.

¡Claro que estuvimos manipulados! Yo, que hice la mili en el franquismo y viví algún estado de excepción, volví a refrescar la memoria y a preguntarme: ¡caray, es que vuelve a haber en España ‘Cabos sueltos’!