Posta en valor do legado patrimonial de Angelita Varela na cidade ourensá

Santiago. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, xunto a técnicos provinciais, visitou as instalacións do colexio Santo Ángel, no barrio do Couto da capital, percorrido no que tamén estivo acompañado por representantes do Bispado, da Fundación Santamarina e da comunidade que xestiona o colexio.

“Poñer en valor o legado de Angelita Varela, marquesa de Atalaya Bermeja e filla de Ramón Santamarina, empresario e filántropo ourensán o que fundou en Bos Aires da vila de Ourense, forma parte dunha estratexia para promover e difundir unha parte importante da nosa riqueza patrimonial; unha andaina que comezou coa recuperación de pezas de extraordinario valor (mobiliario, obras de arte o obxectos persoais), que integrarán unha grande exposición que a deputación está a preparar para 2022”, destacou Manuel Baltar.

A posta en valor deste patrimonio ten un fío directo coa grandeza e maxestuosidade da edificación situada na finca onde se atopa o colexio.

“Os ourensáns temos un auténtico tesouro no barrio do Couto, na capital ourensá -sinalou o presidente -, mesmo a capela onde están soterradas Angelita Varela e a súa tía, un monumento funerario realizado por Asorey”.

Pezas que, desde o punto de vista do presidente da deputación, teñen un “significado valor arquitectónico e artístico, xunto con fotografías e outros obxectos, polo está na nosa intención traballar conxuntamente coa fundación para darlle un uso futuro que permita aos visitantes contemplar a calidade patrimonial deste conxunto, e lembrar un tempo no que Angelita Varela, o seu pai e toda a familia foron uns excelentes embaixadores da nosa terra ourensán na Arxentina”.

Un labor social que se manifestou tamén coa presidencia da Cruz Vermella por parte de Angelita Varela, e que na actualidade se segue realizando co traballo docente e formativo que desenvolve o colexio San Ángel.

“Para a deputación, colaborar con proxectos así é unha obriga porque estamos a falar de Ourense, de reivindicar o noso, a nosa identidade, e aí estará sempre o goberno provincial”, subliñou. redacción