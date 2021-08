Posteguillo: “Escucho desde Mahler a Billie Eilish pasando por Janis Joplin”

Madrid. El escritor valenciano Santiago Posteguillo desvela en una entrevista con Efe que la docencia le ata al mundo real y le da la libertad de no depender de la literatura, que sus gustos musicales van “desde Gustav Malher a Billie Eilish pasando por Janis Joplin”, y que su sueño por cumplir es publicar en inglés en Estados Unidos. Al preguntarle si tuviera una máquina del tiempo DeLorean como en Regreso al futuro, ¿a qué lugar y en qué momento preciso le gustaría viajar?, es claro: Hay un acontecimiento que me gustaría haber visto sin intermediarios, del año 30 al 33 en Palestina. Sin que me lo cuenten con tantas interferencias”. Y al pedirle si ahora mismo pudiera coger un avión a cualquier parte del mundo, ¿a dónde iría?, añade: “ Intentaría ir a la isla de Lesbos, que es lo que me hace falta para mi próxima novela y no es nada fácil conseguirlo”. Su último libro es Y Julia retó a los Dioses, tras Yo, Julia (Premio Planeta 2018), y dirige el curso de la Universitat Jaime I (UJI) de Castelló Mujeres en la literatura: grandes personajes femeninos y grandes escritoras, y así habla de su visión del feminismo: “La palabra feminista, como tantas muchas otras, ha sido tan utilizada y manipulada que tiene connotaciones diversas. Me creo la igualdad entre hombres y mujeres y que existe todavía una importante desigualdad. Una de las formas que yo tenía para contribuir a acabar con esa desigualdad era recuperar personajes históricos femeninos, como Julia Domna, que me parecen fascinantes y de las que podemos aprender muchísimo. Adicionalmente, me he pasado la pandemia rodando una serie con el vcanal Movistar+, El corazón del imperio”, que se estrena en noviembre, e intento recuperar personajes femeninos de la antigua Roma como Fulvia (que derrotó a Cicerón en los juzgados, comandó legiones y era mujer de Marco Antonio”. EFE