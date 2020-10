Prefiero caminar entre dinosaurios que entre populistas

1 Demasiadas preguntas. Ya saben que me hago preguntas continuamente, y no siempre es bueno, porque no siempre encuentro respuestas y luego me frustro.

2 ¿Confinamiento para quién? Por ejemplo, hay confinamiento en Madrid y algunas otras villas y ciudades españoles y quiero suponer que las limitaciones son para todos los que viven en la zona en cuestión. Pero resulta que hay excepciones, y muchas. El presidente Pedro Sánchez, varios de sus ministros, diversos políticos, ya sean de este o aquel partido, o los reyes Felipe y Letizia se pasan la semana viajando. Sí, ya sabemos que se harán una PCR cada quince minutos, pero ¿no deberían dar mejor ejemplo?

3 Juez estrella. Al que no le influyen ni cuarentenas ni le amedrentan los reveses legales es al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por el caso Dina, ya saben aquel follón oscuro y enrevesado. Ya veremos qué sale de ahí.