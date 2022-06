Premiados os mellores microrrelatos en galego pola RAG e PuntoGal

As historias gañadoras do V Concurso de microrrelatos da Real Academia Galega e PuntoGal xa poden lerse en academia.gal e relatos.gal. As entidades convocadoras entregaron este lunes os galardóns nun acto aberto ao público na sede da RAG, no que participarán os presidentes de ambas as institucións, Víctor F. Freixanes e Manuel González González, e membros dos dous xurados que avaliaron as máis de 900 historias de ata 200 palabras presentadas por persoas de todas as idades.

A publicación dixital, ilustrada por Laura Romero, arrinca cunha presentación na que Víctor F. Freixanes e Manuel González salientan que o galego é unha lingua para todos os usos e para todas as persoas que viven en Galicia, sexan galegos de nacemento ou de adopción, como é o caso de Marina Cabrera Vives, que reside en Galicia dende hai dous anos. “A verdade é que o galego se fixo para min”, expresou a pequena, gañadora do segundo premio da categoría infantil, na súa autoficción, Lingua adoptiva.

“O galego é unha lingua feita para ela, para nós. Para todo un país que construímos día a día os galegos e galegas de nacemento e de acollida. Somos un pobo que quere contarlle ao mundo o que fai, o que sente, aquilo que a fai sorrir e chorar, as cousas que arela e o que é capaz de acadar. E facémolo con voz propia porque herdamos e gozamos dun idioma que nos permite mirar cara ao futuro sen esquecer o pasado. Porque a nosa é a lingua da xente moza que demostra que mantén os pés na terra e un ollar crítico, pero que non renuncia nunca á maxia de facer bailar o Universo”, expresaron Víctor F. Freixanes e Manuel González nun limiar con referencias aos textos gañadores.

Na categoría de adultos resultou premiado o microrrelato Aire libre, unha historia inspirada na pandemia, pero cun xiro inesperado, asinada por Antonio Cepeda Fandiño, profesor de Xeografía e Historia e responsable da área de documentación do Museo Pedagóxico de Galicia. O conto móvese entre dous momentos históricos e serve de reflexión sobre as consecuencias das decisións persoais.

Carlos Neira Suárez, xubilado do sector naval, fíxose co segundo con Cronoloxías, un relato inspirado “na cadea da vida, a marabilla da repetición xeracional e o seu encaixe intermitente na memoria”; e Anabel Rodríguez Vázquez, perruqueira e veciña de Ourense, gañou o terceiro con Herdanza, un conto sobre arelas infantís e perdas irreparables. Aíne Tasende e Iris Varela recolleron no seu nome este galardón.

Antía Novas Arribas, alumna de 2º de BAC do IES Johan Carballeira de Bueu, é a gañadora do primeiro premio na modalidade xuvenil co relato Sen, unha historia que reflicte o medo que pode chegar a sentir unha moza que camiña soa pola rúa en pouco máis de 100 palabras.

Nacido con identidade propia, un relato que conecta o valor do patrimonio natural coa consciencia de noso, valeulle o segundo premio a Lucas González Pérez, de 1º de BAC do Colexio Marista Santa María de Ourense. Leu no seu nome a historia premiada a académica Fina Casalderrey, membro do xurado.

O terceiro foi para o desacougante Quen son?, de Carlota Alcalde Lorenzo, de 4º da ESO do IES Campo de San Alberto de Noia. A súa historia pretende indagar no misterio que rodea a mente das persoas en coma e é unha metáfora da dor extrema da enfermidade mental.

O relato gañador máis curto, O gran baile, de tan só 16 palabras, é de Elena Pastoriza Cortizo, do CEIP Montemogos de Beluso (Bueu), que se fixo co primeiro en infantil cunha danza planetaria. O segundo recaeu en Lingua adoptiva, baseado na descuberta do galego da autora, Marina Cabrera Vives, do CEIP Castrelo de Miño. A pequena instalouse coa súa familia non hai moito no Ribeiro procedente de Cataluña.

A peregrinación a Compostela de Isabel, A mosca viaxeira, deulle a Ximena Landeira Lista, do CEIP Ramón Cabanillas de Santiago, o terceiro.