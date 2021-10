Premio a Balidea na Noite da Enxeñaría en Informática

Santiago. O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) outorga o Premio A Noite ás empresas Balidea, Emetel, Inycom e Minsait, polo seu permanente apoio á entidade colexial e á súa gala, o evento de referencia da informática en Galicia, que ano tras ano aglutina ás empresas máis destacadas do sector TIC na comunidade, xunto a personalidades do mundo empresarial, social e institucional. Representantes das catro empresas premiadas recollerán o galardón na XIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, que terá lugar este venres 29 de outubro no Hotel Oca Puerta del Camino. No acto farase entrega das dez categorías de premios cos que os colexiados e colexiadas recoñecen as iniciativas e persoas destacadas no ámbito da enxeñaría en informática.

Balidea acumula vinte anos de experiencia no desenvolvemento especializado de software para administracións públicas e grandes empresas multinacionais. Posúe departamentos nas áreas de intelixencia artificial e na ciberseguridade, o que lle permite abarcar proxectos de innovación tecnolóxicamente vanguardistas. Xunto á satisfacción dos clientes, busca priorizar o benestar e a felicidade dos seus profesionais e colaboradores, non só como lema, senón como realidade diaria.

No transcurso da gala premiouse tamén ao diario dixital Código Cero no seu 20 aniversario, polo seu papel na divulgación tecnolóxica en galego nestas dúas décadas. Ecg