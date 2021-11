Premio a la labor de promoción de la película ‘Cuñados’

La divertida comedia Cuñados, producida por Portocabo, se suma a la lista de premiados este año por la Denominación de Origen Ribeiro, que ultima estos días los detalles de su próxima gala, que se celebrará el día 25 en el Auditorio Municipal de Ourense, en formato presencial y con carácter itinerante, tras haber pasado por Compostela en su anterior edición.

Cuñados será además el primer premiado en una nueva categoría, Ribeiro en Nós, que busca distinguir a personas o entidades que desarrollan una acción destacable en materia cultural, formativa, medioambiental, de investigación o de emprendimiento, relacionados con la viticultura o el enoturismo que ataña a la D.O.Ribeiro, tal y como explica Juan Manuel Casares, presidente de la entidad, quien se mostró convencido de que “a promoción feita a través desta película tivo e seguirá tendo un retorno moi importante”.

Dirigida por Toño López y ya disponible en las plataformas digitales, la película está ambientada en el mundo de las bodegas de Ourense, y se rodó en diferentes localizaciones de la provincial, entre ellas la propia capital y O Ribeiro, convirtiéndose “no filme máis visto en Galicia desde a súa estrea en cinemas o pasado abril”, recordando que “contó para su rodaje con la colaboración de la Deputación de Ourense y la D.O. Ribeiro”.

La película está protagonizada por Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira y Fede Pérez, que además será el encargado este año de presentar la décima edición de la gala junto a la periodista ourensana Montse Estévez.

Además, la Denominación de Origen anunció ayer a los ganadores de otros galardones ya tradicionales en la gala, como el Premio Vida entre Vides a la empresaria y bodeguera Xulia Bande “para recoñecerlle todo o labor que está a realizar como empresaria no campo da viticultura no territorio do Ribeiro”, donde segun Casares, se está detectando la falta de mano de obra. “Con este premio queremos visualizar que aínda que esteamos a vivir un momento no que vemos unha falta de man de obra no mundo rural galego, e especialmente no Ribeiro, temos a constancia que hai moitas oportunidades que permitirán traballar e vivir moi dignamente no rural. Xulia é un exemplo de iso”, señaló el presidente de la D.O.

Otro de los galardones, el otorgado a Mejor Labor de Comunicación, será este año para Campo Galego, “un xornal dixital galego e en galego, e un xornal de referencia para todo o sector primario, que trata de forma especial o mundo do viño”, como lo definió Juan Casares.

GALARDONES. Además, en la gala, que un año más cuenta con el apoyo de Abanca, serán premiados a Manuel Villanueva, director general de contenidos de Mediaset España, reconocido con el Premio “Persoeiro de Honra, y la enóloga Almudena Alberca, primera mujer Master of Wine española, distinguida con el Premio Mujer y Vino, entre otros.