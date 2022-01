Premio Executivas de Galicia a la pianista gallega Isabel Dobarro

Executivas de Galicia eligió a la pianista y referente internacional Isabel Dobarro para recibir el Premio Executivas 2021. Con este galardón reconoce la prestigiosa trayectoria profesional de una mujer que se caracteriza por su esfuerzo, profesionalidad y talento. Destaca su trabajo en la recuperación de obras de compositoras que han quedado en el olvido.

Además, Isabel Dobarro, forma parte del directorio Referentes Galegas junto a más de 300 mujeres gallegas destacadas en sus respectivas áreas profesionales.

A pesar de su juventud, Isabel Dobarro, cuenta con una amplia carrera profesional con numerosos proyectos y premios internaciones, está considerada una de las pianistas españolas con más proyección internacional y recientemente fue nombrada “Mujer a Seguir en la Cultura del año 2021” y visiting Professor en la London Performing Academy of Music en Londres (UK).

Este periplo la llevó a desarrollar su carrera concertística en los Estados Unidos, España, Rusia, Bélgica, Argentina, Italia y Portugal.

Por su trabajo en la recuperación de obras de compositoras, fue invitada a hablar y tocar el Concierto para Piano y Orquesta de Clara Schumann en la Women Now Conference junto a la reina Letizia y Kathleen Kennedy. Además, acaba de ser nominada para el Future Classic Woman Award en Londres.

Asimismo, en 2016, junto a la mezzo-soprano Anna Tonna, Isabel Dobarro ganó el premio New York Women Composers Seed Grant para la realización del Proyecto Women in Music, iniciativa que promueve la música compuesta por mujeres tanto en Estados Unidos como en España, entre otros muchos proyectos.

Durante estos años, impartió masterclass en diferentes festivales de música y universidades y ha escrito diferentes artículos, entre los que destaca su reciente investigación sobre el papel de la música en las obras de la escritora Emilia Pardo Bazán.

Asimismo, está preparando un libro sobre mujeres compositoras españolas que se presentará el próximo año.

Además de su faceta musical, es doctora por la New York University. En esta universidad empezó a impartir clases a los 19 años como Instructora Adjunta. Estudios previos incluyen Professional Studies Degree en la Manhattan School of Music, Máster en la New York Universityy Grado Superior de Pianoen el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Además de haber completado el Grado de Derecho por la UNED, ha realizado cursos de derecho en la New York University SPS y de sostenibilidad en la SDG Academy. Tiene un certificado de Relaciones Internacionales por la Universidad de Harvard, donde también recibió un Certificado en Business en la Harvard Business School HBX.

En las ediciones anteriores del premio Executivas, las galardonadas fueron Marisol Soengas, Adriana Domínguez. Silvia Jato y África González.