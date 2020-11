Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil

Xa fai máis dun ano, nesta páxina, convídamos a ler a novela El efecto Frankenstein, de Elia Barceló (Alicante, 1957), unha recoñecida escritora por outras obras, de magnífica feitura, para adultos e mozos. Esta novela fora premiada, no ano 2019, co XXVII Premio Edebé de Literatura, na modalidade Xuvenil.

Hoxe volvemos a recordala por ser merecedora do Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil convocado anualmente polo Ministerio de Cultura y Deporte. Galardón ben merecido porque nesta novela, coas mellores técnicas literarias, se lle fai unha homenaxe a Mary Shelley e se poñen en diálogo dúas épocas históricas. Nora, a protagonista, é unha estudante do século XXI que deixa ver as desigualdade de xénero e invita, como Mary Shelley, ás responsabilidades persoais e sociais. Foi moi ben acollida desde a súa primeira edición, posiblemente pola empatía creada entre os personaxes e o lectorado actual.

