El cambio climático se ha convertido en uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad moderna. Tras numerosas medidas y acuerdos internacionales para tratar de paliar el problema, la situación no parece haber mejorado significativamente. Quizá, una de las razones para la imposibilidad de revertir la cuestión medioambiental sea que, en último término, la responsabilidad recae sobre las decisiones que debemos tomar a nivel individual.

Es por ello que desde la Filosofía están comenzando a coger fuerza algunas corrientes que abogan por cierta supresión de la libertad del individuo para la consecución del bien común. Los filósofos Ingmar Persson y Julian Savulescu adoptan esta postura en su libro ¿Preparados para el futuro? La necesidad del mejoramiento moral (TEELL 2020), un ensayo en el que exploran la posibilidad de llevar a cabo un mejoramiento moral a través de la biotecnología para frenar las posibles consecuencias que tendría continuar con el actual estilo de vida consumista y el vertiginoso avance y democratización de la tecnología.

De acuerdo con estos pensadores, nuestra moral común tiene dos rasgos diferenciadores. Uno de ellos es el concepto de responsabilidad basado en la causalidad, según el cual creemos que somos más responsables por cosas que causamos que por aquello que no evitamos que ocurra. Junto a esto, los autores destacan como segundo rasgo diferenciador la “subjetividad respecto al futuro próximo” y el “sesgo del espacio”, pues nos preocupan más las cosas que están más cerca de nosotros temporal y geográficamente simplemente por el hecho de que al tenerlas más próximas pensamos que tienen más posibilidades de que nos ocurran. Es decir, que nos da más miedo algo que tenga un 10% de posibilidades de ocurrir mañana que algo que tenga un 90% de posibilidades de ocurrir el mes que viene.

Defienden también que debido a nuestro sentido de la justicia y del sacrificio, son pocas las personas que están dispuestas a tomar decisiones que puedan implicar un cambio en su manera de vivir si nadie de los que le rodea las toma también. Es el caso de la contaminación, donde el impacto ambiental que general un individuo es tan bajo que no se le podría señalar como responsable del cambio climático, sino que es el cúmulo de toda la actividad de la sociedad lo que hace que lleguemos a esta situación. El problema es que como todos ven que su responsabilidad es tan baja, no están dispuestos a hacer ningún sacrificio si no lo hacen todos los demás porque ello no tendría ningún efecto.

Persson y Savulescu son pensadores de la corriente transhumanista, es decir, que defienden la mejora del ser humano a través de la tecnología. Y por eso mismo creen que la manera para combatir lo mencionado anteriormente es el mejoramiento moral a través de la biotecnología, como modificaciones genéticas, a pesar de que ni ellos mismos saben si esto sería posible. Sus argumentos son que “un uso sensato de técnicas eficaces de biomejoramiento moral para aumentar el sentido de justicia y el altruismo no reducirán nuestra libertad y responsabilidad” y que no sería muy distinto al hecho de que actualmente los individuos ya están condicionados por “la educación tradicional moral”.

Sin embargo, la gran diferencia entre lo que ellos proponen y la educación actual, es la libertad de actuación del individuo, ya que si estuviésemos predeterminados moralmente para actuar bien, no seríamos propiamente libres y responsables de nuestros actos, con lo que el mismo sentido de acto moral perdería valor. La persona debe tener la posibilidad de escoger, y es arriesgado creerse en posesión del modelo moral óptimo y condicionar a las generaciones futuras según éste, ya que nadie garantiza que sea el adecuado. Frente a corrientes contrarias a la soberanía individual, la responsabilidad y un buen uso de la libertad son la mejor bandera para un progreso sostenible.