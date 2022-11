Presentación da obra de Xesús A. López Piñeiro

Este xoves, 10 de novembro,celebrarase a presentación, a las 20:30 horas, no Café Dzine de San Sadurniño, de Castelao. Plástica e pensamento. 1903 –1916, de Xesús Andrés López Piñeiro, organizado pola libraría Bréte-ma. Este acto contará coa actuación musical do Conservatorio Municipal da Gaita.

Castelao é un dos referentes de Galicia, tanto no eido político como no literario, mais tamén na plástica, onde se converteu no elo necesario para conquistar o papel relevante que a xeración dos Novos tivo entre a arte europea, e foi dos poucos que soubo ver o papel do realismo na arte e que pelexou a contracorrente contra o costumismo.

autor. Xesús Andrés López Piñeiro estudou Maxisterio e exerceu a docencia na Coruña e Ferrol, para logo licenciarse en Historia, na especialidade de Arte en 1976. Colaborou en A Nosa Terra como crítico de arte e publicou A paisaxe da Nación (2017), sobre o nacemento da pintura de paisaxe, expresión plástica do xurdimento do nacionalismo entre 1912 e 1930. ecg