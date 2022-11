Presentación na Galería Marlborough do catálogo da exposición Francisco Leiro. O antropomórfico, 1986-2022

No día de onte, martes 15 de novembro, Francisco Leiro e Miguel Fernández-Cid, director do MARCO, presentaron en Madrid o catálogo da exposición O antropomórfico, 1986-2022, que pode visitarse ata o 8 de xaneiro no MARCO. O acto tivo lugar na galería Marlborough, na que o escultor cambadés mantén aberta outra mostra individual, titulada “A filla dá porteira”.

Ante unha sala chea, dialogaron sobre as exposicións, a publicación e o lugar de Leiro na arte actual. Miguel Fernández-Cid empezou recordando que o MARCO cumpre estes días 20 anos, o que lle serviu para trazar un parangón coa percepción da obra do escultor: “Dende os anos oitenta, unha das preocupacións que se tiña no medio artístico español era integrarse no ámbito internacional. Cando se abría un museo, normalmente facíase cunha intervención arquitectónica importante, un orzamento moi alto e con frecuencia para situarse no medio artístico realizábanse exposicións dos artistas que nese momento marcaban o rumbo. Cando Leiro se dá a coñecer, buscáronse modelos externos próximos á súa obra e encadróuselle nunha interpretación expresionista, en liña con prácticas centroeuropeas.”

“O tempo, non obstante, sinalou que os seus referentes son moi distintos e de grande amplitude: a presenza do seu ámbito, o granito, a madeira, o románico, a escultura monumental propia das zonas costeiras, dos límites. Leiro é un curioso voraz: estuda con detalle obras de épocas e culturas distintas (a escultura barroca italiana, a azteca mexicana, as tendencias máis recentes), viaxa para ver as obras en directo e sempre está atento a recoller un substrato popular que integra na súa obra. Mais o que lle dá o toque distintivo final é a facilidade coa que atopa a escala e os materiais para expresar o que quere en cada momento, o seu magnífico sentido espacial e urbano e a síntese, a limpeza final coa que o remata as obras”.

Sobre a publicación, destacou que era o elemento final dun proxecto, dado que servía para prolongar a mostra unha vez clausurada e dar visibilidade ao MARCO e á cidade de Vigo: “Fuximos de que a publicación sexa unha sucesión de obras sen referencia ao espazo, por iso incluímos imaxes da montaxe final, para que se vexa a magnífica exposición que formula Leiro no MARCO”.