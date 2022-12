Presentada ‘Mensajes de Poesía (1948-1952)’

Cultura. Esta semana presentouse a edición facsímile Mensajes de Poesía (1948-1952), unha investigación realizada por Luís Alonso Girgado, Tamara Andrés, Manuel Naveira Fuentes e Armando Requeixo.

A mesa de presentación presidiuna Valentín García Gómez, Secretario Xeral de Política Lingüística. A canda el estaban: Xesús Alonso Montero, expresidente da RAG e catedrático emérito de Literatura Galega da USC; Carmen Blanco, profesora da USC e coordinadora do comité científico do Centenario Luz Pozo Garza; Olivia Rodríguez, profesora da UDC e comisaria da Exposición Constelación Luz; e servidor actuando como condutor do acto. Dende o atril falaron tamén Tamara Andrés e Manuel Naveiras, investigadores do Centro Ramón Piñeiro que, xunto a Luís Alonso Girgado (tamén presente na sala) e mais Armando Requeixo, foron os catro responsables desta edición facsimilar.

Tamara Andrés e Manuel Naveira tomaron a palabra en nome dos catro editores para agradecer a axuda recibida na elaboración do facsímile de diferentes institucións e estudosos.

Entre o case medio cento de asistentes atopábanse persoas de relevo no mundo da literatura e da filoloxía galegas e non só, como Darío Villanueva (expresidente da RAE e exreitor da USC) ou Claudio Rodríguez Fer (director da Cátedra José Ángel Valente e escritor), entre moitos outros. Redac.