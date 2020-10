Presentadas as dúas gañadoras do último Torrente Ballester

Na xa longa historia dos Premios Torrente Ballester de máis de tres décadas só no pasado ano foron dúas obras as gañadoras da mesma edición. Trátase de Granito, de Álex Alonso (Edicións Xerais) e O paraíso dos inocentes, de Antón Riveiro Coello (Galaxia) que onte foron presentados na Deputación da Coruña polos seus autores e os directores das dúas editoriais, Fran Alonso e Francisco Castro, ademais do deputado de Cultura, Xurxo Couto.

A esta circunstancia referiuse este último na súa intervención ao destacar que a “alta calidade” das dúas obras fixo que o xurado optara por dar o premio ex aequo.

“Temos a fortuna de contar con dous grandes autores que nos achegan a dous universos moi distantes, mais que poden presumir de manexar con destreza o relato dos acontecementos, a creación da historia, a evocación de episodios singulares e de grande intensidade”, sinalou referíndose ao famoso crime de Nigrán de xaneiro de 1994 en Granito, de Álex Alonso, e o conflito sirio no caso de O paraíso dos inocentes, de Antón Riveiro Coello.

Celebrou tamén que dúas editoriais “de recoñecidas traxectorias e catálogos de altura” como Edicións Xerais e Editorial Galaxia acolleran as obras para a súa publicación.

Xurxo Couto destacou o interese da Deputación da Coruña na promoción da creación cultural coa convocatoria cada ano de premios de distintas disciplinas artísticas.

Anunciou que, en breve, darase a coñecer o resultado da nova convocatoria na que xa está a traballar o xurado.

No acto interviron os dous autores e os seus editores, que falaron das obras xa nas librarías, ademais de convidar a súa lectura.

“A obra desenvólvese na guerra de Siria a través dunha xornalista que informa ao mundo desde Alepo”, explicou en primeiro lugar Riveiro Coello, que falou dos tres “paraísos” que dan título á obra “o dos refuxiados que converten a Europa no seu paraíso; o dos terroristas, vítimas tamén que alguén é quen de captar e que acaban atentando contra as persoas e tamén o paraíso dos que soñaron coa revolución”.

Pola súa parte, o editor Francisco Castro agradeceu a celebración da presentación e fixo fincapé en que “a cultura non contaxia, é segura e é importante que as institucións a reivindiquen porque a cultura está a padecer as consecuencias da covid-19”.

Con respecto á novela, apuntou que é un “texto coherente coa forma de contar do autor, cos seus valores. Riveiro Coello é un dos intelectuais máis importantes do noso tempo, unha persoa comprometida e iso é o que se vai atopar nesta obra”, dixo.

O escritor Álex Alonso tivo durante moitos anos na cabeza a idea de novelar o crime de Nigrán, inspirado pola novela A sangue frío de Truman Capote, mais precisou o momento adecuado para a creación da obra pola que gañaría o Torrente Ballester.

“A miña intención non era importunar á familia nin aos autores do crime, tampouco buscar as causas reais e obxectivas. A intención era literaria, porque a historia contiña ingredientes moi interesantes para iso”, explicou.

“A obra conserva as cualidades da sinatura de Álex Alonso, a súa frescura e capacidade de roubar a alma dos personaxes, e engade a robustez da pedra nunha novela que nos absorbe desde as primeiras páxinas”, sinalou o seu editor, Fran Alonso.

“Estamos diante dunha novela que ten moito de crónica, de crónica social, de novela negra, de relato psicolóxico, de drama... moitos ingredientes que a fan profundamente rica”, apuntou.

Riveiro Coello naceu en Xinzo de Limia, no ano 1964. Cursou estudios de Dereito na USC e traballa na administración autonómica.

Álex Alonso (Vigo, 1968) é licenciado en Filoloxía Galega e Hispánica pola USC e traballa como tradutor intérprete da Administración de Xustiza na Audiencia Provincial de Pontevedra.