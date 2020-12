Presentadas no Culturgal a programación da Cidade da Cultura e estratexias do Centro Dramático Galego

Santiago. A Xunta, patrocinador principal da decimoterceira edición de Culturgal en Pontevedra, centrou as presentacións da última xornada da feira na programación das novidades da Cidade da Cultura para a tempada de outono-inverno e nas estratexias do Centro Dramático Galego fronte á pandemia.

Os asistentes, presencialmente e online, poden coñecer polo miúdo as dúas grandes exposicións que o Museo Centro Gaiás acolle actualmente, Galicia de Nós a nós e As miradas de Isaac, ou Escenas do cambio, o festival de inverno de teatro, danza e arte en acción que aumenta a presenza feminina nunha nova etapa con Lola Correa como directora.

O Gaiás, que está a facer un interesante uso das novas tecnoloxías no eido dos museos, con experiencias pioneiras a nivel nacional, proponse novamente apostar por esta vía na súa programación de Nadal, combinando a actividade in situ e en liña para chegar así a máis público e cumprir as indicacións fronte ao coronavirus, expuxo a directora-xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez.

Tamén mantén unha destacada actividade o Centro Dramático Galego, a compañía pública de teatro, que onte chegou a Culturgal co seu novo director, Fran Núñez, e o director de Industrias Culturais da Xunta, Jacobo Sutil.

Ambos abordaron os contidos da nova tempada, que asume modelos de produción inéditos para darlle prioridade ás contratacións de elencos e equipos artísticos.

Igualmente, explicaron o proceso para artellar a planificación en función da evolución da pandemia, co fin de apoiar o tecido teatral galego e achegarlles liquidez económica ás compañías implicadas nas producións propias (O charco de Ulises, Terceiro acto e Serva me, servabo te), coproducións, residencias artísticas e a programación do Salón Teatro.

Sutil participou no bloque de proxectos de Escena Galega, no que se deu a coñecer a nova web da asociación e o catálogo de compañías. ecg