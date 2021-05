Presentado en Ourense o libro ‘De mazá e canela’

TRES AUTORAS. As tres autoras, Clara Martin, Teresa Fenollosa e Isabel Pintado, residentes en Galicia, son tres mulleres de ámbitos completamente distintos como a escrita, a repostería e a pintura, que se uniron neste proxecto para realizar un libro fermosamente editado polo selo madrileño PYP, en colaboración con Gadis e a Fundación Venancio Salcines. O Liceo de Ourense foi o escenario desta posta de largo, na que o actor ourensán Héctor Carballo -que está a protagonizar no Teatro Rialto de Madrid, La Función que sale mal-, presentou o acto, explicando que parte dos dereitos de recaudación do libro van destinados á Fundación Mujeres, de A Coruña, asociación referente en materia de violencia de xénero.

De mazá e canela recolle 13 historias comúns e cotiás, que nos amosan diversos modelos de muller que rachan cos estereotipos; 13 historias escritas pola ourensá Clara Martin en relación cos títulos das receitas das 13 tartas incluídas no libro, elaboradas por Teresa Fenollosa no seu restaurante ourensano, Shangri-La, asi como as 13 ilustracións de Pintado que acreditan a calidade da edición. Clara Martín explicou que “son contos feitos arredor dun doce, dun biscoito, dunha torta, onde as protagonistas son sempre mulleres”. Daí, engadíu, que “sexa este un libro de mulleres e sobre mulleres, para todas e para todos”. redacción