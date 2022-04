Preto de trinta entidades melloran os seus arquivos

Santiago. Preto de 30 entidades galegas mellorarán os seus fondos documentais ao abeiro das axudas da Xunta destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos. Segundo a listaxe publicada no Diario Oficial de Galicia, 20 son entes locais e sete, entidades sen fin de lucro. A medida representa un orzamento total de 145.000 euros, dos que 110.000 se destinan aos entes locais e 35.000 ás entidades sen fin de lucro. Realizaranse actividades de descrición dos documentos segundo a metodoloxía arquivística co obxectivo de garantir unha custodia responsable e o acceso da cidadanía. Os entes locais beneficiarios son Abegondo, Muxía, Zas, Ordes, Rois, Ribeira, As Pontes de García Rodríguez, Pontedeume, Valdoviño e Narón, na provincia da Coruña; A Pastoriza, A Pontenova, Cervantes, Chantada, Samos, na de Lugo; e Avión, Entrimo, Lobios, Parada de Sil e Vilariño de Conso, na de Ourense. ECG