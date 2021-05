Programación especial do Museo do Pobo Galego polo Día Internacional dos Museos

Santiago. Hoxe conmemórase Día Internacional dos Museos. Até o domingo, 23 de maio, a entidade conta cunha programación especial para celebrar esta data.

Entre as actividades previstas, unha conversa entre directores e directoras de museos galegos sobre a situación destas entidades tras a chegada da pandemia; un espectáculo de títeres para público familiar; visitas comentadas á exposición Ons Soa; ou unha xornada de portas abertas con entrada de balde hoxe.

Ademais, como todos os anos desde 2013, a entidade colabora con outros museos da cidade de Santiago -CGAC, Museo de Historia Natural, Casa da Troia, Fundación Granell, Museo Pedagóxico de Galicia, Museo da Catedral e Museo das Peregrinacións- na celebración e difusión conxunta das actividades en torno ao DIM.

Tras o peche do ano pasado durante o confinamento e unha reapertura marcada polas medidas para garantir a seguridade das persoas, os museos atopáronse con salas case baleiras. A reducción da mobilidade e a prudencia ante a pandemia, tivo serios efectos sobre a afluencia do público a estes espazos. Aínda así, as entidades mantiveron a actividade usando as ferramentas dispoñibles, como as dixitais e imaxinando novos xeitos de seguir conectados cos seus públicos. Como se dí no manifesto que conxuntamente asinan os 9 museos que forman o DIMCompostela, “Imaxinamos para seguir creando estímulos nun momento complicado, facendo posible o encontro e as experiencias significativas ao redor do patrimonio noutros espazos “museais”, usando as tecnoloxías dixitais (...). Agora, un ano despois, imos recuperando a experiencia física, o deambular entre os obxectos tantas veces vistos nas pantallas, a interacción entre usuarias e profesionais en actividades off-line, o encontro “con pel”.

Para esta edición do DIM, o Museo do Pobo Galego, como outros museos do pais, ten prevista actividades con fórmula mixta, presencial e dixital. ecg