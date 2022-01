Prolongan a exposición en homenaxe a Antonio Palacios feita en Vigo

Vigo. A Xunta prolonga dous meses a exposición en homenaxe a Antonio Palacios instalada no Museo do Mar de Galicia. Así se acordou na recente xuntanza do Padroado deste bo centro museístico, presidida polo conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez. Aberta ao público o pasado novembro coa previsión de manter a mostra ata finais de xaneiro, tras o acordo adoptado permanecerá ata o 31 de marzo dada a gran acollida do público. A decisión responde ao éxito de visitas rexistradas, con máis de 4000. Comisariada polo catedrático da USC, Jesús Ángel Sánchez García, a exposición reúne máis de 200 pezas, algunhas nunca antes expostas. Entre elas, cómpre destacar a réplica da maqueta do Plan Palacios para Vigo, elaborada por alumnado do IES Politécnico desta cidade. Outra das cuestións abordadas foi a celebración en 2022 do 20 aniversario do Museo do Mar. ecg