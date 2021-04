Hoxe en ‘Bamboleo’: Fredi Leis e K-Narias

Bamboleo ofrece un novo espectáculo este sábado pola noite na Televisión de Galicia (TVG). Xosé Manuel Piñeiro contará con convidados como K-Narias, Fredi Leis e a Orquestra Los Players; unha formación que chega absolutamente renovada e disposta a continuar a súa brillante traxectoria sobre os escenarios. K-Narias é un dúo formado por dúas irmás xemelgas que recollen éxitos aos dous lados do charco. Despois de destacaren entre os artistas máis representativos das Illas Canarias e acadar fama internacional, as irmás Gara e Loida puxéronlle voz ao Carnaval das Illas Canarias 2020, co tema Llegó el Carnaval; este será precisamente un dos temas que interpretarán en Bamboleo, unha canción alegre e divertida, como é tamén o seu último sinxelo: Todo brilla.

Fredi Leis, compositor compostelán, publica un novo tema titulado Nivel Experta, unha canción que define o artista e que esta noite cantará en vivo en Bamboleo.

Marley e Leo, parella de bailaríns procedentes de Venezuela e afincados en Madrid, farán dúas espectaculares coreografías no Dirtidansi, serán dúas bachatas de ritmo trepidante con acrobacias incribles. Os participantes do Agora ou Nunca: Lidia Lamas e Jaime Valiño subirán ao escenario para interpretar dous temas ben dispares: Sargento de hierro de Morgan e Triniá de Marifé de Triana.

E no apartado chamado A Jrileira, Felipe e Camiño xogarán en representación esta mesma noite da Sociedade Deportiva Cruces, de Vila de Cruces, e da Asociación Deportivo Cultural Arqueiros da Terra, entidade de Arzúa.