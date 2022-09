Proyección de ‘Gaza mon amour’ en un nuevo pase de Amal

La Fundación Araguaney-Puente de Culturas y el Concello de Pontevedra continúan esta noche con el ciclo de cine euroárabe Amal en Ruta Pontevedra 2022, una versión resumida de la última edición de la Semana de Cine Euroárabe Amal, celebrada en octubre de 2021 en Santiago. Hoy se proyectará gratuitamente la película Gaza mon amour, a las 21.00 horas en el Teatro Principal de Pontevedra.

Los espectadores podrán ver el largometraje de ficción realizado en 2020 por los gemelos Tarzan Nasser y Arab Nasser, que nacieron en Gaza, en 1988. Estudiaron Bellas Artes en la Universidad de Al – Aqsa, donde comenzó su pasión por el cine y la pintura. Desde su debut, en 2013, con un corto que fue seleccionado para la competición oficial del Festival de Cannes, su progresión cinematográfica ha sido notable, hasta llegar a convertirse en referentes del cine palestino.

En Gaza mon amour, Issa, un pescador de sesenta años, está enamorado de Siham, una mujer que trabaja en el mercado con su hija. Cuando descubre una antigua estatúa de Apolo en sus redes de pesca, Issa la esconde, sin saber que este descubrimiento cambiará su vida para siempre. Mientras, su confianza aumenta y decide acercarse a Siham.

Para cerrar el ciclo, mañana se proyectará el largometraje de ficción The reports on Sarah and Saleem (Los informes sobre Sara y Saleem), dirigido por Muayad Alayan. Es un drama, basado en hechos reales, sobre la relación adúltera de Sarah, una mujer israelí que dirige un café en el oeste de Jerusalén, y Saleem, palestino de Jerusalén este que trabaja como repartidor. Sus cónyuges se vuelven conscientes de los engaños de sus parejas después de que Saleem y Sarah se peleen en público, lo que sitúa a Saleem en el punto de mira de las fuerzas de seguridad israelíes.