¿Puede el blockchain descentralizar el juego online?

¿El blockchain cambiará o descentralizará el juego online? Esto es una pregunta que muchas personas pueden hacerse, sin embargo, hay que tomar con pinzas el tema, porque es algo complejo y delicado, además de que técnicamente hay que realizar teorías debido a que no es algo del todo seguro.

Tanto para los que creen que sí, como para los que no, no es algo con completa certeza y debes tenerlo siempre bastante claro, que todo depende en su mayoría de puntos de vista. Algunos profesionales y famosos como Erik King piensan específicamente que es una posibilidad. Pero también es importante saber por qué.

Pero te seremos completamente directos con nuestra opinión y es que, opinamos que sí, el juego online podría verse altamente descentralizado por la blockchain y los cambios que esta misma implementa en todos y cada uno de los ámbitos de actividades. Pero, nos encargaremos de plantearte las razones por las que pensamos que podría pasar así.

¿Qué es y cómo funciona la blockchain?

Para empezar a desarrollar el tema, deberías saber qué es la blockchain , pero tranquilo, nosotros te ayudaremos para que lo sepas, en caso de que sea esta tu realidad. Cuando nos encargamos de hablar de la blockchain, tenemos que saber qué es la cadena de bloques. Un pequeño ejemplo que puede surgir es el siguiente:

Una persona decide enviar $$$$ cifras de dinero para otra persona, entonces, un banco encontrándose como intermediario, podría recibir el dinero, simplemente tendría que recibir el dinero, descontarlo de la cuenta de la persona número uno y notificar al banco de la persona número dos, de que el dinero existe y fue descontado de la otra cuenta.

¿Qué queremos decir con esto? Pues, el proceso de cómo se realiza el descuento y agregación de dinero lo sabemos, pero precisamente, nosotros no nos vemos involucrados en el mismo, en el sentido de que nosotros no somos los que notificamos y recibimos el dinero, además de enviarlo.

A día de hoy, normalmente quien se encarga de realizar este tipo de envíos y demás son los programas informáticos, que se encuentran completamente actualizados y optimizados con bases de datos, con el fin de brindar un servicio lo más rápido o eficiente posible.

Entonces, la blockchain tiene el proceso basado en la seguridad y trabajo de las mismas personas que tienen contacto con las cadenas de bloques. Específicamente aquellas personas que minan bitcoin o cualquier criptomoneda posible. Lo hace por medio de la firma y resolución de problemas matemáticos.

Dichos problemas, son utilizados con el fin de realizar transacciones. Es decir, somos nosotros mismos, los usuarios, quienes, con la obtención de una cosa, permitimos que otros obtengan las suyas. Ya que somos nosotros los que movemos el mundo de las cadenas de bloques técnicamente hablando.

Entonces ¿Es capaz de descentralizar el juego online algo como el blockchain?

Pues, esto hay que pensarlo adecuadamente, pero realmente es posible. Planteando el punto de vista de que, específicamente, la blockchain y el mundo de las criptomonedas es parte de nuestro presente, pero es también una gran parte de nuestro futuro. Por lo que, puede resultar que el juego online se adapte grandemente al mundo de las criptomonedas. Quizás para satisfacer las necesidades de los usuarios y, además, también simplemente para manejar nosotros este mercado o cualquier otro.

Realmente esto es muy probable. El problema y por lo que no se suele tener una certeza en específico, es porque no se sabe a qué distancia del tiempo pueda pasar. Precisamente esto podría tener una gran cantidad de consecuencias para el mundo en general. Ya que, de esta forma, todos los procesos estarían siendo cada vez más descentralizados y, por lo tanto, dependiendo y a la vez de nosotros. Lo que realmente es algo irónico, puesto que nosotros participamos más en el proceso, sin embargo, a ciencia cierta no somos quienes dicen cómo se paga, mueve el dinero o cualquier otro tipo de objeto por medio de transacciones virtuales.

Entonces, siendo completamente objetivos, la blockchain podría encargarse de descentralizar de manera muy rápida y eficiente el juego online. Además de hacer muchos cambios para colocar una mayor seguridad, eficiencia y realmente generar un impacto en todo el mundo. Así que mantén el ojo en este tipo de cambios.

Porque lo más interesante de todo esto, es que no sabemos cuándo podremos tener los cambios más fuertes, decisivos y realmente impactantes para nosotros como estilos de vida o por lo menos comodidades y cosas más o menos comunes entre nosotros mismos.