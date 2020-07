¿Qué define a un préstamo online seguro?

Los préstamos en línea son un tipo de producto financiero que lleva mucho tiempo activo. Tanto financieras como entidades bancarias dieron el salto al terreno digital hace años para ofrecer una gran cantidad de propuestas con las que acercarse al público desde otro terreno diferente. Todas las firmas volcadas en este sector se han adaptado ya, al mismo tiempo que han ido apareciendo otras completamente nuevas durante todo este tiempo.

Bien es cierto que los créditos pueden ser una buena ayuda puntual en caso de que haya complicaciones económicas, aunque más cierto es que no son la mejor opción a la que recurrir. El ahorro y su aprovechamiento siempre serán más aconsejables para el consumidor, ya que esto le permite afrontar los gastos sin tener que acumular más deuda. Y es que los préstamos y créditos, por mucho que se pidan a través de internet, no dejan de ser el fraccionamiento de un gran pago al que, además, se añade un coste adicional en forma de intereses y/o comisiones.

El problema, sin embargo, es que estamos viviendo tiempos difíciles por culpa de una pandemia, que hay una ligera amenaza de crisis económica y muchas familias se están viendo envueltas en una situación difícil en lo económico. Cada vez hay más hogares que sondean internet en busca de algún préstamo online que pueda serles de utilidad, y eso se está convirtiendo en un deporte de riesgo, ya que el número de estafas por internet se ha visto incrementado considerablemente en 2020.

Muchos tendrán que dar el paso si se ven en la necesidad, y por eso resulta necesario conocer cuáles son los puntos a tener en cuenta para poder saber que un préstamo en línea es reamente fiable o cuál no lo es. No es difícil, pero sí que requiere prestar mucha atención a diferentes factores que resultan verdaderamente esenciales para evitar problemas.

Las características de un préstamo online fiable

No importa que se vaya a recurrir a un crédito online rápido, un minicrédito, un crédito con ASNEF o cualquier otra alternativa. Es cierto que en el terreno de los productos financieros en línea hay muchísimas opciones distintas, de hecho puedes saber más aquí sobre todas ellas; pero también es cierto que todos ellos deben cumplir estas características que vamos a indicar ahora.

Una empresa reputada

¿Qué empresa ofrece ese préstamo? Evidentemente, no es lo mismo una compañía que lleva años en el sector ofreciendo sus productos en forma de créditos y/o préstamos, ya que eso implica no solo experiencia, sino también reputación y fiabilidad. Una que sea desconocida y lleve poco tiempo ofreciendo sus servicios o productos no es igual de fiable, de hecho tiene muchas más papeletas de ser un intento de estafa.

Es conveniente registrar los nombres de las compañías que ofrecen sus créditos y echar un vistazo en la red o incluso a comentarios de posibles clientes anteriores. De este modo, se puede ver rápidamente si realmente tiene una larga trayectoria y, por supuesto, una buena reputación.

Transparencia en las condiciones y características

Jamás hay que fiarse de una compañía que no es transparente con las condiciones que establece en sus servicios y con las características de los productos que ofrece al consumidor. En este sentido es muy aconsejable mirar portales comparadores de créditos en línea, ya que pueden ayudar a ver todas esas características y variables sin tener que bucear entre los apartados de la web de la empresa.

Las financieras de internet deben ser muy claras con las condiciones que establecen al contratar sus créditos y, por supuesto, con las características que estos brindan. No pueden ni deben esconder gastos de gestión adicionales ni tampoco porcentajes extra de intereses. Todo eso debe quedar reflejado desde el primer momento.

Garantía de rapidez

Las financieras de calidad garantizan la entrega de los créditos en el menor tiempo posible, y no solo lo dicen sobre el papel, lo cumplen en la práctica. Tienen y deben responder con rapidez a las solicitudes de los consumidores para poder garantizar la satisfacción que va ligada a la reputación que tienen. Por eso siempre hay que decantarse por las compañías que garanticen la entrega rápida del dinero solicitado.

Muchas de ellas pueden hacer el ingreso en menos de un par de minutos, de hecho hasta hay bancos online que lo hacen. Aquellos capaces de hacer estos son los más fiables que hay actualmente, siempre y cuando se ajusten a todo lo demás también.

Intereses y plazos bien ajustados

El último punto y, probablemente, el más relevante de todos. Un préstamo fiable es aquel que ajusta bien sus intereses y sus plazos. Se han dado casos de créditos que triplicaban el valor del importe solicitado a base de comisiones e intereses, como también otros que han sido capaces de dar más de 1.000 euros al momento, pero con un plazo de devolución de 30 días como máximos. Evítalos, porque son de todo menos buenos y fiables.

No es difícil encontrar con un préstamo en línea de calidad, lo difícil suele ser poder afrontar su gasto. Por eso insistimos, recurre a ellos solo si es totalmente necesario.