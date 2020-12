¿Qué harán los jóvenes la noche de fin de año?

La noche de fin de año es uno de los días más esperados por los jóvenes. Muchos de ellos, salen de fiesta por primera vez en su vida, y muchos otros ven esta noche como la mejor del año, ya que lo habitual es encontrarte con muchísima más gente de fiesta que cualquier otra noche. Este año, por motivos lógicos, no será posible que los jóvenes acudan a locales o a casas de amigos para disfrutar, así que veremos que alternativas tomarán los jóvenes y adolescentes para esta marcada fecha.

Tras hablar con varios jóvenes de entre 17 y 22 años, sorprende la responsabilidad y coherencia que muestran respecto al contexto de pandemia mundial. La frase más repetida ha sido la siguiente: ‘‘Tenemos muchos años por delante para salir de fiesta, es momento de pensar en nuestras familias’’. Y es que casi la totalidad de los jóvenes preguntados van a optar por compartir la Nochevieja en familia, cuando lo común era que antes de la 1 de la madrugada estuviesen ya en las calles. ‘‘Es obvio que la mayoría de nosotros no salgamos, solo hace falta un poco de sentido común, el año que viene será distinto’’, afirma Miguel Burgo, estudiante universitario. ‘‘Claro que nos gustaría salir, pero no en estas condiciones, es una noche que a la mayoría nos gusta estar por ahí y no encerrados, pero podemos hacer cosas nuevas como jugar con la familia en casa. Además, los cubatas los podemos hacer igual’’, dice entre risas Félix Vázquez, universitario de Ciencias Políticas en Santiago de Compostela. Y es que, en general, los jóvenes estudiantes no tienen miedo por contagiarse ellos mismos, si no por el peligro que correrían sus familiares de riesgo en caso de que esto sucediese, ya que durante estas semanas van a pasar más tiempo en familia y reunidos de lo habitual.

Por otra parte, y para nada significativa, observamos alguno que otro que optará por salir un rato, o ir a pasar la noche a casa de algún amigo. ‘‘Veo normal que las discotecas no estén abiertas, pero no tiene sentido que no podamos estar en casa de amigos con los que convivimos a lo largo del día, al igual que personas que trabajan o estudian juntas. No encuentro un motivo lógico por el que, si quieren, no puedan pasar la noche juntos. En mi caso concreto seguramente vayamos a casa de algún amigo a pasar la noche, nos vemos todos los días así que los riesgos son los mismos o menos que cenar con el tío al que llevas sin ver un año’’, nos explica uno de los pocos jóvenes que optarán por esta alternativa.