¿Qué pasa, “whey”? (I)

¡Ah, los batidos de prótidos! Esos polvitos mágicos que se mezclan con agüita y que resultan tan provechosos para “crecer” y recuperarse del duro entreno..., ¿a qué sí?

Recuerdo meridianamente, como si hubiese sido anteayer, cuando le eché el primer grolo a un batido de proteínas... Glup, Glup... aunque corriese el año 89, sabe usted. Bueno, el caso es que tras pasar dos laaargos añitos machacando y levantando “hierros”, mi compañero de entreno y yo (ambos más flacos que un espárrago triguero) observamos ojipláticos en el vestuario, tras rematar la dura faena del día, que un “veterano” bastante cachas se estaba preparando una cosa muy rara-rara con el agua de grifo, añadiendo unos polvos muy extraños. Tras preguntar al cachas de turno qué diablos era aquello, nos dijo que proteínas en polvo para ganar masa muscular. ¿Cómo? ¡Voto a bríos, ese era el secreto, y nosotros como pardillos hinchándonos a Micebrina! Así es que, sin esperar ni un segundo más, pusimos pies en polvorosa –¡Mek-Mek!- hasta la herboristería más cercana, puesto que de aquellas todavía no existían las tiendas especializadas para machacas..., no al menos en Compostela (pues el primero en abrir una fue un tal menda-lerenda).

Tuvimos que peinar toda la zona y no dejar títere con cabeza para dar, al fin, con una herboristería que trapichease con tales mejunjes. Y tras pillarnos sendos potes sabor vainilla de la mítica marca Weider, nos piramos a la cafetería más cercana para mezclar la primera dosis del brebaje con –atención- ¡zumo de naranja! Imagínese la escena: sendos rapazotes sentaditos en la barra, despresurizando ambos botes –Pak!-Pok!- para acto seguido escanciar un par de cucharadas de polvitos mágicos al zumo recién hecho. ¡Diablos, rayos y centellas! Aquello no se mezclaba ni utilizando una hormigonera, y así quedó el zumo hecho un asco... ¡Ja, pero todo eso a nosotros nos importaba un rábano! Glup, Glup, Glup... Joooer, si me dan a elegir a día de hoy entre tragar un buen vaso de cemento o aquella maldita bazofia..., ¡te digo cemento y pido otra ración!

Visto con perspectiva, aquella purria infecta no se mezclaba ni a cañonazos por una buena razón: los polvos no eran proteínas de suero de las que se venden hoy en día, no..., eran caseinatos puros y duros; es decir, la fracción proteica mayoritaria de la leche de vaca que una vez precipitada por la acción enzimática de los fermentos tiende a aglutinarse entre sí como si fuese cola de carpintero -ñiieeeck- mientras que la fracción proteica más hidrosoluble de la leche –y por tanto, mucho más digestible- se pira con el lactosuero, desprendiéndose de la cuajada recién formada por el precipitado de las caseínas. Si alguien se lo está preguntando, la respuesta es un contundente “sí”: los caseinatos son más duros de digerir que comerse un cactus de 2 metros. Hoy en día, las firmas comerciales –para hacer trajinar la caja- te siguen vendiendo esta proteína harto indigesta prometiéndote que es de “liberación prolongada”, y te conminan a que te bajes unos buenos grolos antes de pirarte pal´catre, para tener una absorción de aminoácidos constante y progresiva durante tooooda la noche... porque así “creces mucho”..., hombre, sí, pero lo que no te especifican es lo que te crece en realidad, porque la barriga se te nuevemesina; eso, sin contar con el aliento de dragón con el que te despiertas, producto todo ello de un colapso digestivo de categoría 7 en la escala de Richter.

Los caseinatos fueron los polvos ‘peleones’ que fraguaron los primeros -y muy toscos- complementos de proteínas para machacas, junto con la albúmina del huevo en polvo que se vendía a finales de los 80 como un suplemento de mayor calidad, pero también coexistían en el mercado unos preparados infumables de concentrados proteicos de gelatina..., que eran malos de necesidad puesto que la gelatina –que deriva de correosos cartílagos- no aporta el perfil completo de aminoácidos y, por tanto, el prótido carecía de “valor biológico” (formador de músculos). NOTA: como al final todo se aprovecha, hoy en día las influencers te venden este mismo bodrio de gelatinas hidrolizadas como suplemento “anti-artrítico”, o como fuente de glicina... aunque siga siendo la misma purria reducida a polvillos.

Las primeras proteínas de alto aprovechamiento procedentes de la lactoalbúmina llegarían unos años más tarde, dado que aún no se disponía de la tecnología específica para extraer y aislar tales compuestos nitrogenados de la leche, tras la formación de la cuajada para hacer queso. Esto quiere decir que, además de ser difíciles de encontrar y de valer un pastizal, las primeras versiones de lactoalbúmina comercial venían cargaditas de impurezas –tales como lactosa, grasa o colesterol- que reducían muy mucho la eficacia de tales preparados.

Fue en una de las ferias fitness que solía visitar anualmente en Madrid donde sucedió todo; recuerdo bien “la bolsa de la compra” que me hube de agenciar aquella jornada: (1) un pote de proteína de huevo -chiquitico, de apenas 900 gramos-, de la prestigiosa marca Ultimate Nutrition; (2) otro pote de mi caseinato favorito de la marca alemana Sport and Fitness, que se destacaba mucho de la competencia porque era la única casa que te vendía la proteína en potes metálicos (de hojalata y aluminio, como las conservas), con una presentación inmaculada “grabada a fuego” (no como hacía la mayoría: un pote de vulgar plástico con la etiqueta toscamente pegada) y, ojo ahora, que al “despresurizar” la tapa metálica –Psshhhhh... los polvos se “magnetizaban” y formaban unas pelotillas mogollón de molonas porque ¡se arrejuntaban solas! Y una vez bajada por el gaznate la papilla magnetizada, la barriga se te quedaba como el globo de Betanzos, pero uno se quedaba satisfecho porque los sabores eran ultra-palatables y deliciosos.

Reservo para otro día mi peor experiencia con el más nefasto de los sabores jamás probado en un producto bebestible, el Amino Fuel, una brebaje abyecto que parecía alquitrán líquido “listo para beber”, y en cuya etiqueta te juraban que con un par de cucharadas soperas de ese bodrio ya te equivalía a un batido “de los gordos” en cuanto a dispensación de aminoácidos... ¡y yo me lo creo, oiga, porque cuando esa especie de ácido para motor llegaba al estómago se podía oír y sentir un Shhhhhhh!!!..., sumamente corrosivo! Me cago en diez, menudos padecimientos digestivos teníamos que pasar, los cachorrillos de los hierros, en pos de reventar los cuellos de nuestras camisas.

Bueno, volviendo al lío y recapitulando lo que me había agenciado en Madrid: pote de proteína de huevo (1), pote con caseinatos (2), pote de Amino Fuel (3) (sí, tuve que hacerlo, y además el formato de 1 litro para machacarme bien el hígado), y cuando ya me iba a dar el piro –porque el presupuesto ya no daba para muchas más florituras- ocurrió lo indecible: se materializó delante de mí, en el mismo stand de la marca alemana Sport and Fitness, como novedad absoluta, ¡el primer pote de lactoalbúmina comercial! (-luz divina y coro celestial-)... Sí, amigos, el gurú fue testigo a principios de los 90 del parto comercial de la lactoalbúmina –POP- o, al menos, a la altura de nuestra querida península ibérica.

Entienda esto: mientras que en la década de los 80 era más fácil conseguir 1 kilo de polonio radiactivo que de proteína en polvo, hoy en día a la “whey” –como así se conoce popularmente a la proteína de suero- se la puede encontrar por doquier: tiendas especializadas, clínicas de osteopatía, herboristerías-parafarmacias, centros deportivos diversos, gimnasios, etcétera. Y mientras que antes era “cosa tabú”, eso de tomarse tus polvos de proteínas después del entreno (y mucha gente lo hacía a hurtadillas, escondiéndole el pote “a la parienta” como si fuese droga), hoy en día todo el mundo toma su batido en el vestuario –impúdicamente, hasta con el culo al aire- o luce con orgullo el pote de prótidos en la encimera de su cocina, ¡cosa antaño impensable! ¿Cómo cambian los tiempos, eh?

Continuamos el próximo domingo, ahora sí, dejando atrás el pasado y centrándonos en el presente...