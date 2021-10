¿Qué pasa, “whey”? (III)

he de confesar que el mejor batido de proteínas que nunca-jamás-never hubiera imaginado lo caté a la altura de la sierra madrileña, sabe usted... pongamos que con el arranque del nuevo siglo. Usted verá, yo tenía un amiguito (tocayo mío) en Villanueva de la Cañada el cual, además de ser una estupendísima persona era forofo del culturismo, así como lo era SC. Pues bien yo me hallaba, en aquella ocasión, de visita por sus feudos madrileños (en una casita de campo con vistas a la sierra), aprovechando unos asuntillos que tenía pendientes en la Capital. Tras enseñarme su humilde choza (o domus) y una vez ubicados en la cocina, me dijo: “Tocayo, tienes que probar dos cosas que te van a sorprender”... ¿A mí, dos cosas? ¿Y qué dos cosas, podrían ser esas?, se preguntará usted atusándose los tirabuzones.

La primera: un simple vaso de agua del grifo -Fsssshhh...- ¡porque el agua de la sierra madrileña o, al menos el acuífero que discurría por debajo de aquella maldita casa, ¡es agua mineral prístina de la montaña rocosa, cosa que yo ignoraba por completo! A lo cual, tras el ofrecimiento vaso en ristre, no se me ocurrió mejor que replicar: “Oiga, muchas gracias por la doble ración de cloro”... pero todo aquello era extraño porque mi colega, vaso alzado y con sonrisita en la cara, me pidió que mirase a trasluz. Primeramente comprobé, con gran estupor por mi parte, que el agua no presentaba turbidez alguna, ni partículas en suspensión, ni cloro, ni nada-de nada... aquello parecía agua pura recién recogida de un glaciar de Groenlandia en pleno derretimiento, así que, sin más miramientos... ¡Zas! –trae pa´ca- Glup, Glup... Oiga, una de las mejores aguas minero-medicinales de la roca tarpeya que me he bebido “never”, ¡¡¡quizás la mejor!!!

Y para acabar de rematarme a la altura del ego (hecho añicos ya), mi buen amigo Santi sentenció lapidariamente: Y ahora tienes que probar la mejor proteína de suero del mercado. ¿Cómo? ¿La mejor proteína del merc...? Voto a bríos, por ahí no paso, decirme eso a mí, que he probado cientos de potes de prot... ¡ZAS! (pote de prótidos “marca X”, sabor frutos del bosque)... Porque... porque te digo yo que n... ¡Pop! (tapa despresurizada)... einnnhh. Y lo que pasó a continuación me dejó patidifuso, chavales, sin palabras. Resulta que va mi socio y, tras rellenar otro vaso grande con agua pura de grifo –Fsssshhh...- añadió dos cucharadas soperas colmadas de esa misteriosa proteína para acto seguido darle un par de meneítos a la cuchara, sin esfuerzo alguno... et voilá ¡¡¡la proteína se disolvió completamente!!! Nunca había presenciado tal efecto, en ninguno de mis batidos, ¡y los había probado a cientos, a miles!

Eso significaba una cosa (y sólo una): que aquellos polvitos mágicos eran proteína nativa, virgen, sin desnaturalizar porque había sido procesada en frío sin aplicar calor ni agente químico alguno (como le pasa al aceitorro de oliva virgen extra, vamos) y por eso se disolvía de tal guisa. Glup, Glup... oaaaahhh. Y de ahí a 15 minutos la digestión perfecta oiga... como si no hubiese bebido nada. Sí, lo confieso, esa fue la mejor demostración –y puesta en escena- que me han hecho nunca de un batido “whey” de primerísima calidad; a lo cual podemos afirmar, amigos míos, que calladito -a veces- uno está más guapo.

Primera regla para el batido de prótidos: cuanto mejor se disuelvan los polvos, mejor para tu estómago. Si tu proteína no se disuelve ni a cañonazos, mal asunto brother. Por eso advertíamos, el domingo pasado, que los caseinatos eran una auténtica bazofia porque no se digerían ni en tiempo ni en forma... dejándote barriga nuevemesina y aliento de zombie; no hablemos ya, de las dichosas gelatinas que se siguen comercializando en la actualidad, que no valen ni para tomar viento. Ah, en cuanto a los concentrados de proteína de soja, decir que están –cuasi- a la misma altura que los caseinatos, en referencia a eso de ponerte a parir al poco de tomarlos. ¿Conclusión? Elija siempre proteína de suero.

Ahora bien: existen 3 tipos básicos de proteínas de suero en el mercado que, de menor a mayor “calidad”, serían: los concentrados, los aislados y los hidrolizados. Los aislados (1) tienen mayor cantidad de proteínas -hasta un 90%, en seco- y menos impurezas -lactosa, colesterol- que los concentrados (2); mientras que estos últimos, además de tener más escorias, poseen menos proteína porcentualmente (no pasan del 75%, generalmente). También existen los hidrolizados (3) los cuales se venden como “el tope de gama” y que se supone que son los de mayor calidad porque vienen ya “predigeridos”, por acción enzimática previa; pero ojo, que cuanto más se hidroliza –o predigiere- una proteína, más péptidos de sabor amargo se liberan, lo que conferirá al batido un sabor áspero y una textura más grumosa, que no será del agrado de todos los públicos; además, hidrolizar una proteína nativa de suero es –a efectos prácticos- una majadería, puesto que una proteína de suero de buena calidad apenas requiere digestión estomacal al ser altamente hidrosoluble; a lo cual, debe uno preguntarse, “si una proteína nativa se digiere-absorbe en un pis-pas y es altamente aprovechable, ¿para qué intentar mejorarla?” Hágase esta misma pregunta, a la hora de comprar su próximo pote, y se habrá ahorrado una pasta gansa.

La segunda memez con la que podemos toparnos, a la hora de hacernos con nuestro batido molón, es el llamado “enriquecimiento con aminoácidos”. Mal, muy mal. Volvemos a lo de antes: si un aislado de suero contiene “per se” un perfil de aminoácidos estupendísimo –comparable al del huevo- ¿para qué andar haciendo el indio, añadiendo cosas? Es lo que en la industria se conoce como “amino spiking”, cuando a una proteína mediocre se le añaden aminoácidos para mejorar su maltrecho perfil nitrogenado; o sea que si observa que su batido está enriquecido con leucina, glicina, taurina o glutamina, pregúntese el porqué. Otra cosa sería que se le añadiera creatina, porque dicho fosfágeno no viene de serie en ninguna de las proteínas nativas –salvo que sean de carne, cosa improbable- y su incorporación a los polvos proteicos puede ser un plus, a la hora de “volumizar” las células musculares (por efecto osmótico) y/o a la hora de recuperarse más rápidamente de los entrenos.

Para los que nunca han tomado estos batidos decirles que, aunque noten algo de molestias gástricas al empezar a tomarlos (plenitud, gases, náuseas) esto puede ser normal ya que la microbiota debe primeramente acostumbrarse, cosa que suele hacer en pocos días, ¡y después es coser y cantar! Por eso es bueno empezar con batidos chiquititos e ir subiendo la dosis progresivamente en función de la tolerancia gastrointestinal. No añada nunca nada a los polvos que no sea agua (fuera zumo, fuera leche).

Más cosas importantes. Ojo-ojito ahora... que el batido de prótidos, aunque hidrosoluble y muy fácil de digerir –que ni lo notas, vamos- ¡¡¡cuenta como una comida líquida, ojo!!! Lo recalco bien alto porque aunque no notemos la pesadez en cuanto a efectos digestivos, eso no significa que no hayamos comido nada, porque de hecho ¡nos acabamos de zampar 50 gramos de proteína, el equivalente o un chuletón! Además, los aminoácidos se han absorbido a una velocidad pasmosa y cuasi en su totalidad, y el hígado ha computado esa “entrada bestial” de aminos como una orgía vikinga... tanto es así que cierra el chiringuito durante al menos un par de horas. ¿Consejo? No coma de plato inmediatamente después de tomarse el batido -¡craso error!- sino quiere sobrecargar su sistema enzimático-digestivo; espérese a que vuelva a fluir la saliva en abundancia: ahora sí, la insulina ya estará preparada de nuevo.

Por último, es bueno tener presente que el mejor acompañamiento a un buen batido whey sigue siendo el humilde plátano (o bananoide). De facto, es el compañero ideal porque aporta un buen pellizco de hidratos fisiológicos de los cuales el batido adolece, junto con vitamina B-6 (que ayuda a metabolizar correctamente los aminos), magnesio, potasio, oligofructosa (fibra prebiótica)... a lo cual, no dudemos: junto con el batido, zámpese uno o dos bananoides, y a vivir que son dos días.