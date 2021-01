QueCartucho: así funciona la tienda pionera en cartuchos de tinta y tóner compatibles

Disponer de una impresora particular o mantener las que forman parte de una oficina no resulta barato. Al precio de los propios dispositivos, cuyas versiones más modernas incluyen compatibilidad inalámbrica con plataformas de lectura de documentos portátiles como smartphones o tablets, se le ha de sumar el adecuado mantenimiento y reposición de sus respectivos cartuchos de tinta. En los últimos tiempos, una gran alternativa a los cartuchos oficiales distribuidos por el propio fabricante son los cartuchos compatibles, que apuestan por ofrecer unos precios mucho más competitivos, un ahorro sustancial tanto para el cliente como para la cadena distribuidora y plena compatibilidad con el dispositivo para el que ha sido diseñado. Un modelo que ha demostrado ser viable y que ha conseguido gran cantidad de adeptos en los últimos años por la calidad de las impresiones que ofrece. Pero, ¿cómo funcionan exactamente estas cadenas de reposición de tinta y por qué se han convertido en la opción más demandada por los clientes?

QueCartucho.es no solo es un portal web especializado en la venta de cartuchos de tinta y tóner compatibles con las principales marcas del sector, como HP, Epson o Brother, sino que también es uno de los importadores de tinta y artículos de impresión más baratos del panorama actual, ya que vende directamente a particulares. Por sus manos pasan centenares de propuestas distintas para sustituir, de manera económica, los cartuchos de tinta de los actuales dispositivos de impresión, muchos de los cuales no pasan los filtros de calidad. “Cada año descartamos decenas de proveedores de tinta económicos por no cumplir nuestros estándares, ni en cuanto a legalidad ni en lo relativo a la calidad del producto. Nuestros cartuchos compatibles no contravienen ninguna patente de los OEM, los llamados fabricantes originales”, confirman desde QueCartucho.

Además, el equipo de QueCartucho cuenta con una sección dedicada a su blog particular donde se proporcionan consejos a la hora de buscar la máxima eficiencia en los dispositivos de impresión, desde la adecuada posición del papel y la calidad que este debe atesorar para obtener impresiones perfectas hasta la temperatura idónea de conservación de cartuchos según modelos y marcas, pautas para obtener copias y duplicados en sencillos pasos y los pasos a seguir para evitar la formación de grumos en la tinta que afeen el resultado final sobre el papel.