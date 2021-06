Queen y ABBA ponen la banda sonora en DMAX por el Día de la Música

Santiago. Desde hace varias temporadas, cada 21 de junio DMAX invita a los espectadores a rendir homenaje a la forma artística que emociona, acompaña, motiva y une a la humanidad: la música.

El canal de VeoTV celebrará mañana el Día de la Música con una programación especial, protagonizada por dos de las bandas más icónicas de la historia: Queen y ABBA.

Bajo el título de Queen: Days of our lives, que se emitirá a partir de las 22.30 horas, este documental de dos horas está considerado como el trabajo definitivo sobre la mítica banda británica.

Disecciona cada disco, mostrando el proceso creativo y la situación del grupo.

Himnos universales como Bohemian rhapsody y Under pressure volverán a sonar en la pantalla de DMAX.

Dirigido por Matt O’Casey, documentalista británico especializado en música, su trabajo traslada al público a los tiempos en los que un joven Freddie Mercury deseaba unirse a la banda de Brian May y Roger Taylor para cumplir su sueño de ser una leyenda de la música.

Imágenes de archivo de actuaciones que han pasado a la historia como la del debut den el programa Top of the Pops, su actuación de Hyde Park en 1976 y el mítico concierto de Wembley en 1986; entrevistas de televisión y grabaciones caseras del artista y del resto de integrantes de Queen, conforman la producción que ofrece una retrospectiva única de los grandes momentos del grupo.

El tributo se completará con la emisión de Freddie Mercury: The great pretender, a las 00.25 horas, en el que se descubre a la persona oculta tras uno de los mayores artistas de los últimos tiempos.

Por último, ABBA, grandes éxitos, a partir de las 02.00 horas de la madrugada, profundiza en el proceso de desarrollo personal y profesional de los miembros de la mítica banda sueca a través de tres de sus mayores éxitos: Mamma mía, Dancing Queen y The winner takes it all. ecg