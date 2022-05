Queiman e Pousa triunfan co espectáculo en Portugal

FOLK. A produtora galega Queiman e Pousa ven de estrearse por vez primeira como produtora principal de rúa de Portugal. O ano pasado, o evento levouse a cabo en formato online, pero desta vez regres decorpo enteiro, despois do impacto da pandemia por covid. Un cartel que continua a xirar en torno a figura do Padre Fontes, impulsor e inventor desta festa. Este ano, 50.000 persoas gozaron do considerado o maior espectáculo de rúa de todo Portugal, en Montalegre. O espectáculo A besta e a doncela foi creado por Queiman e Pousa, en exclusividade para esta data, onde fixo vibrar ao público. ECG