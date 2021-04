¿Quién creó realmente el bitcoin?

A nivel general se conoce que el fundador lleva por nombre Satoshi Nakamoto, pero existen distintos rumores sobre quién es esa persona. Si es un seudónimo de una asociación, si se trata de una empresa, entre otras preguntas. Al parecer, la última vez que emitió una comunicación fue en abril del 2011, a través de un correo electrónico. En el campo de la economía, la identificación de él sigue siendo uno de los misterios aún sin resolver. No se tienen detalles de su edad, nacionalidad, si es un hombre, una mujer, una máquina, una compañía, etc. Antes de evaluar quién podría ser, hay que tener presente que en las billeteras de bitcoin hay más de 980.000 unidades asignadas a él, lo que equivale a billones de dólares. Aparte, tener casi 1 millón de bitcoins cuando solo se va a minar 21 millones, le otorga una gran influencia sobre el valor de dicha criptomoneda. Si decide intercambiar, vender o mantenerlas en su lugar, su precio puede variar en gran forma. Así que conocer la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto va más allá de ser un dato curioso, se trata del mayor influyente en el universo de bitcoins existentes.

En el 2014 la revista Newsweek publicó un reportaje en el que aseveraba que el ingeniero Dorian Nakamoto era el fundador de la criptomoneda. Su formación académica como ingeniero, además de su apellido hacía creer que se trataba de él. Sin embargo, este señor lo ha negado en reiteradas ocasiones y se ha quejado de que los medios le hayan dado tanta cobertura, incluso publicando una foto de su hogar. Cabe acotar que así no exista un creador identificado, esto no implica que bitcoin era estafa, ya que el bitcoin se ha consolidado como un recurso de gran valor con el pasar de los años. Otra persona de la que se cree que es Satoshi Nakamoto es el científico computacional australiano Craig Wright. A diferencia del ingeniero Dorian, él no ha desmentido las acusaciones, más bien las ha fomentado con declaraciones ambiguas, como dando a entender que el sí inventó el bitcoin. Existen razones para pensar que él si fue el inventor, más que todo cuando se compara las fechas de publicación de su blog con las del blog de Satoshi Nakamoto. El problema es que dichas fechas pudieron haber sido editadas para que encajaran con las de Satoshi, por lo que no se ha llegado a una conclusión determinante.