“Quiero que Galicia suene cuando vaya a Miss Grand International”

Me acompaña hoy una mujer guapísima, Miss Grand España, la máxima belleza de nuestro país, y, además, gallega, de Vila de Cruces. A la vista está que eres una mujer preciosa y... dentro te nada viajarás a Bangkok para competir por el título mundial. Tienes solo 23 años. ¡Menuda experiencia vas a vivir! ¿Estás nerviosa?

Reconozco que sí, un poquito nerviosa sí estoy, pero bueno, los nervios no son malos. Entonces, estoy también tranquila porque tengo un equipo detrás muy bueno, que sé que va a ayudarme a sacar lo mejor de mí en este mes.

Tu nombramiento ha surgido hace muy poquito, ¿cierto?

Hace poco más de una semana recibí una llamada del director nacional. Hubo una serie de malentendidos anteriormente que provocaron la destitución de la chica anterior y me ofrecieron la oportunidad de representar a España en Miss Grand International, ¡y no pude decir que no! (risas).

Y desde que aceptas, ¿cómo transcurren esos primeros días, Iris?

La primera semana fue un no parar, empezando por preparar los pasaportes y el resto de papeles necesarios para poder viajar. Y antes de viajar el día 27 a Tailandia, estaré varias semanas en Sevilla, en casa del director nacional, Vicente Jiménez, para prepararme. ¡Y es que no queda nada y necesito sacar de mí lo mejor en estos días!

Antes de que te llamaran para representar a España en este concurso de belleza, qué hacías.

Actualmente, estoy terminando Enfermería, estoy en el cuarto año, y justo me cogió con las prácticas en el Hospital Clínico de Santiago. Ahora he de parar durante dos meses debido al concurso, pero tengo que decir que la Universidad no me puso ningún tipo de problema, entendieron perfectamente la oportunidad que me estaban ofreciendo. A la vuelta recuperaré todo, y sin ningún tipo de problema.

También, menuda época que te ha tocado para hacer las prácticas. Probablemente estés aprendiendo un montón, más que muchos en años anteriores.

Sí, porque es como si nos lanzasen de cabeza al precipicio. Tienes que aprender sí o sí. Son tiempos muy malos, pero creo que también vamos a salir superbién formados, sobre todo a nivel psicológico, porque has de tener la cabeza bien para afrontar todo esto, y también de forma práctica, pues tienes que saber aplicar muy bien las técnicas.

¿Vas sola a Tailandia?

Sí (dice tímidamente). Otra de las cosas malas del COVID-19. Debo ir sola porque tengo que guardar la cuarentena de 14 días, al igual que todas las chicas, y después se realizará la concentración.

Esto me da mucho respeto, porque nunca viajé, y eso de coger un avión yo sola y llegar a otro continente..., pero sé que puedo afrontarlo, porque este era mi máximo deseo, era lo que quería desde hace dos años que empecé en esto. ¡No me lo puedo creer!

¿Qué te dicen tu familia, tus amigos, tus compañeros en el hospital...?

Están supercontentos. El otro día fui a casa a recoger mis cosas (además, coincidió que estuve de cumpleaños), y están felices. El pueblo también. La verdad es que estoy recibiendo muchísimos mensajes y cariño. Estoy superfeliz porque no pensaba que iba a tener esta acogida.

Me llama la atención que hayas sido campeona de España de lucha libre. ¡¿Cómo es esto posible?! ¿Es compatible con ser modelo?

Empecé con 10 años, ingresé en el Centro de Deportes de Pontevedra, con 12, 13 añitos. Hice allí 3.º y 4.º de ESO y después 1.º y 2.º de Bachillerato. Esos años sí que estás dedicada por y para el deporte, claramente. Y el cuerpo que tienes no es compatible con nada relacionado con el modelaje, porque tienes unas medidas desproporcionadas. Tuve que dejarlo en 2.º de Bachillerato por una lesión... ahí empiezas a bajar de peso, pierdes mucho músculo, tu cuerpo cambia muchísimo. Y bueno, ahora sí que puedo dedicarme al modelaje.

¿Y cómo siendo pequeña se te dio por la lucha libre y no por algo más convencional?

Eso ya toca a mi familia. Mi tío destacó mucho y empezó co el Club Keltoi, en Vila de Cruces, que suena mucho y me animó a probar. Y luego seguí, era mi entrenador, lo tenía en casa.

Muchos aseguran que quien se ha dedicado profesionalmente al deporte, sabe realmente cuáles son los valores de esfuerzo, tenacidad, constancia y saber manejar los momentos malos.

Eso mentalmente me puede ayudar en el certamen.

Exacto, podrás mantener la cabeza fría en un momento en que te invadan los nervios.

Siempre lo digo. Haber tenido esa etapa en mi vida relacionada con el deporte creo que me ayuda mucho en lo que soy ahora, en saber afrontar las cosas que me pone la vida y saber tirar para adelante siempre.

¿Y si ganases...?

Sería traer la primera corona a Europa, a España, a Galicia. Yo, desde el momento en que me presenté a Miss Grand Galicia dije: “Yo quiero que mi tierra suene”.