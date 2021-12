Ramón Cacabelos, Médico del Año en Medicina Genómica

El doctor Ramón Cacabelos recibió el Premio Médico del Año en Medicina Genómica, promovido por el diario La Razón, que también homenajeó a un grupo de profesionales sobresalientes en un acto en el que celebró la tercera edición de los galardones con los que reconoce la excelencia y trayectoria de destacados profesionales en todos los campos de la medicina. Ramón Cacabelos, colaborador de El CORREO GALLEGO y que también fue distinguido por este periódico como Gallego del Año, se dirigió a los asistentes al acto haciendo una defensa de la Genómica, según él “la hermana menor de la gran familia de la ciencia, con poco más de 20 años de historia, cuando el presidente Clinton y el primer ministro Tony Blair hicieron público el primer borrador del genoma humano generado por los grupos de Collins y Venter, en el sector público y privado, respectivamente. La genómica no es una rama sino una raíz vigorosa en el frondoso árbol de la medicina, con un desarrollo vertiginoso, reflejado en las más de 800.000 publicaciones científicas aparecidas en el último cuarto de siglo, con una media actual de 10.000 publicaciones al año. En clave evolutiva, como especie, la genómica nos permite saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, que no es poco. Como médicos, nos ayuda a entender las bases moleculares de la patogenia de las enfermedades, de las que no llegamos a saber ni un 20%; nos permite diseñar y caracterizar biomarcadores predictivos para anticiparnos a la enfermedad y poder implantar programas que preserven la salud, eviten o retrasen la enfermedad y hagan el daño más fácil de reparar; y también es esencial para el desarrollo de las nuevas generaciones de fármacos y vacunas, con tratamientos personalizados en base al perfil genómico de cada persona, como ya estamos haciendo con la aplicación de procedimientos farmacogenómicos, con los cuales podemos mejorar la precisión terapéutica en más de un 40% y reducir los efectos secundarios en un 50% de los casos”.

El prestigioso doctor reconoció que “todo premio tiene dos lecturas: reconocimiento y compromiso. Con el entusiasmo de una disciplina novel que aporta nuevos conocimientos al arsenal del saber médico, y con la humildad de toda vocación de servicio a la comunidad médica y al bienestar de las personas, agradecemos esta distinción. Finalmente, el realismo no debe hacernos olvidar que, en el estudio de cualquier materia compleja, un hombre solo no es nadie sin el trabajo y el sacrificio de sus colaboradores y sin las horas de vida que robamos a nuestras familias. Creo que ellos se merecen nuestro más sincero reconocimiento y nuestra más profunda gratitud”.

El acto estuvo presidido por el director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, y el consejero delegado, Andrés Navarro, y presentado por el periodista Roberto Brasero, que agradeció a los presentes su increíble labor durante la pandemia.

LOS PREMIADOS. El doctor Jesús Paylos González recibió el Premio al Médico del Año en Cardiología por su impecable trayectoria como cardiólogo, electrofisiólogo e investigador.

La doctora Lola Gómez lleva toda su vida dedicada a la salud de la mujer con un impresionante currículum, ella, fue galardonada con el Premio Médico del Año en Ginecología y Obstetricia.

Jesús Isidro subió al estrado para recibir el Premio a la Innovación en Odontología, por una destacada formación internacional y su aporte como fundador de Isidro y Márquez Estética Dentofacial.

El distinguido en Cirugía de Columna fue Gasshan Elgeadi Saleh, quien animó la sala con un especial discurso de agradecimiento, típico de un géminis.

Fue uno de los premiados más jóvenes, pero no de experiencia, Carlos Gómez Alcázar agradeció brevemente a sus acompañantes cuando recibió el Premio Médico Implantólogo del Año.

El siguiente galardón fue para el Blas García, un experto en cirugía y medicina estética facial. Especializado en Cirugía Oral y Maxilofacial, él se ha llevado la estatuilla hasta Tenerife.

Elisabeth Arrojo recogió el Premio Médico del Año en Oncología, ella fue también reconocida como “persona extraordinaria en las ciencias” en Estados Unidos, y esta noche agradeció el reconocimiento a tan larga carrera.

Pablo Martínez, de Alicante, recibió el Premio Médico del Año en Tratamiento del Dolor Crónico. En su clínica KLINIK PM, aborda a profundidad el tratamiento del dolor crónico, en medicina física y rehabilitación.

En otro enfoque de la traumatología, Antonio Mora del Río ha desplegado su experiencia con deportistas de élite de todo el mundo y de diferentes disciplinas, por ello, recibió el Premio al Médico del Año en Traumatología y Medicina Deportiva.

Carlos Aviñó Mira, fue galardonado con el Premio Médico del Año en Implantología Dental, por su especialización como cirujano oral e implantólogo, él agradeció la confianza de sus pacientes.

Enrique Burgos de la Obra obtuvo el Premio Médico del Año en Tratamiento y Cirugía de Lipedema, una especialidad en apariencia desconocida, pero muy común, ya que estudia la acumulación patológica de grasa. Lleva 5 años centrado solo en este campo.

El Premio Médico del Año en Reproducción Asistida fue para Federico Galera Fernández, quien hace más de 29 años se dedica a la apasionante labor de conseguir hacer más felices a muchísimas mujeres a través de la reproducción asistida.

Robert Soler Rich es pionero en la investigación y tratamiento con células madre a nivel mundial, siendo uno de los fundadores del Instituto de Terapia Regenerativa Tisular (ITRT), recibió el Premio Médico del Año en Medicina Regenerativa Tisula

Javier Mareche Bueno recogió el Premio Médico del Año en Cirugía Maxilofacial, por ser un genio en la unidad que aborda todas las dolencias bucodentales, él agradeció a su equipo y familiares por contribuir a tantos años de logros.

La doctora María José Sánchez se llevó el Premio Médico del Año en Ortodoncia.

Finalmente, Antonio Fernández Brito, cerró el acto recibiendo el Premio Médico del Año en Cirugía Capilar, quien lleva más de una década dedicado a realizar estas cirugías y otros tratamientos, con gran gratitud se mostró feliz con resultados espectaculares de sus pacientes.