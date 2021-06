Ramón Villares percorre nun novo libro o século XX en Galicia cunha biografía intelectual

O historiador Ramón Villares presentou o seu novo libro, Cultura e política na Galicia do século XX, que é “en parte unha biografía intelectual”, nas súas propias palabras, nunha obra na que tamén dá conta da súa etapa de 12 anos á fronte do Consello da Cultura Galega (CCG) e o proceso de creación desta institución.

Precisamente, onte a sede da institución en Santiago foi o lugar que acolleu esta presentación, na que tamén participou a actual presidenta do CCG, Rosario Álvarez; o catedrático de Ciencia Política da USC, Ramón Máiz, e o director xeral da Editorial Galaxia, Francisco Castro.

Deste xeito, Villares expuxo que este “non é un libro de tese”, senón “reticular”, no que se inclúen “textos fragmentarios” -publicados na revista Grial- nos que se abordan temas distintos con “moitas influencias e referencia”.

modelo de reflexión. E para iso aposta por un “modelo de reflexión” marcado pola “pluralidade”, lonxe dunha “vía dogmática” nin “militante”. Sostén que no libro “abandónase toda posición romántica” de cara a “deseñar un tapiz no que as persoas poidan atopar algo útil” de cara ao futuro.

Villares apela á “necesidade de repensar colectivamente”: “Que país queremos ser”. Por tal motivo, considera que o libro emprega o pasado como un instrumento para “pensar ese futuro”. “Este libro está cheo de futuro”, opina.

Nel percórrense diferentes etapas, que pasan polo exilio ou o galeguismo cultural de Ramón Piñeiro, con personaxes como Otero Pedrayo, Castelao, Vicente Risco, Maside e Seoane, ademais de diferentes institucións. Todo cun “punto de vista contracorrente”.

Unha destas cuestións pasa por achegar luz sobre a constitución dunha institución como o Consello da Cultura Galega, para o que deixa constancia dos “pros e contras” vividos na época.

Así, Rosario Álvarez mostrouse “feliz” por realizar esta presentación do libro e “volver a certa presencialidad” na entidade, a pesar da pandemia, coa presentación dun libro “especial”.

Respecto diso, resalta que esta obra é “importante” para “coñecer á Galicia do século XX”, pero tamén para “coñecer o Consello da Cultura Galega en si mesmo”, de forma que se reflicte a “pegada” que deixou Villares durante a ducia de anos que foi presidente,informa Europa Press.

A continuación, Francisco Castro remarcou os “anos exemplares” de Villares como cabeza visible do CCG, á vez que agradeceu o seu traballo para Galaxia. “Esperamos o seguinte libro. Ponte a traballar”, chanceou.

Castro lembrou que o seu primeiro encontro con Villares foi con 18 anos no ano 1985, cando comezou a traballar en El Ideal Gallego, en Santiago, e mandáronlle a entrevistar o historiador por mor da publicación d’Historia de Galicia’.

“Un dos grandes pensadores que temos no noso país”, definiu Castro a Villares, sobre quen di que “marca liñas a seguir desde hai décadas na historia”. Defíneo como un “editor de ideas” para “albiscar un futuro”.

“PUNTO ÁLXIDO DA SÚA TRAXECTORIA”. Pola súa banda, o catedrático Ramón Máiz enxalzou que esta obra supón o “punto álxido da traxectoria” de Villares, á vez que puxo en valor “a valentía que destilan estas páxinas”.

Remarca que o libro achega unha “información extraordinaria”, á vez que “hai moita novidade na perspectiva historiográfica”. Pon o foco sobre a “pluralidade” que aprecia nunha “historia complexa” que “se desenvolve en diferentes niveis da cultura galega”, mediante unha “ruptura de canon” que abre diferentes debates. Todo iso nunha visión da cultura como “algo creativo” e “non museístico”.

Unha das cuestións sobre as que quixo chamar a atención Máiz foi a “entrada de Galicia como nación” hai xa 40 anos coas protestas contra o Estatuto, o chamado “Estatuto da Aldraxe”, pois responde a unha “nación como construción política e mobilización”.

De tal forma, razoa que “nin cultura nin nación son de antemán”, é dicir, “non reflicten ningunha realidade previa”, senón que son “o resultado dun proceso plural aberto” no que “están a construír esa realidade” e “proxectándose cara ao futuro”.