Raphael: “Cualquier día canto con Julio Iglesias”

MÚSICA. Ni la Covid puede con Raphael, que en el peor año para la música vuelve con el que será el concierto más multitudinario de la pandemia en España y con nuevo disco de duetos en el que versiona “la flor y la nata” de las canciones ajenas a su repertorio, incluida una de Julio Iglesias... sin Julio Iglesias. “No sé por qué no se ha hecho nunca ese dúo. Hay que tener en cuenta que él vive allá y yo acá, pero cualquier día se puede dar”, vaticina el artista en una charla con Efe ante 6.0 (Universal Music), que se publica este viernes y que se ha llamado así por sus 60 años de carrera. Y aclara: “Mi relación con Julio Iglesias ha sido siempre fenomenal. Es un caballero, un señor estupendo y muy buen artista. Aún no sé qué le ha parecido esta versión, pero me llamará seguro y me dirá”.

Por otra parte, los seguidores de Andrés Calamaro y Julio Iglesias podrán disfrutar este próximo viernes de una colaboración única en la que los dos famosos intérpretes versionarán Bohemio, la canción que dio nombre al disco que el argentino lanzó en el año 2013. Además de por la sorprendente e inesperada asociación entre estos artistas, el dueto supone la vuelta a la actualidad musical del músico español más internacional de todos los tiempos, tras la publicación en 2015 de México, un álbum de canciones sobre el país azteca de gran eco. EFE.