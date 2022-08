Ray Bradbury: centenario del autor que anticipó los dilemas de la tecnología

Cuando Ray Bradbury publicó Fahrenheit 451 en 1953, imaginó un mundo dominado por la cultura audiovisual y en el que la palabra escrita quedaba prohibida. El 22 de agosto de 1920 nacía en Illinois un joven que se convertiría, de manera autodidacta, en uno de los maestros de la literatura estadounidense, con una capacidad analítica deslumbrante y una imaginación capaz de imaginar futuros tan creativos como pegados a la realidad.

Ya “no es necesario quemar los libros para destruir la cultura, sino que basta con dirigir a la gente para que no los lea” y “eso es lo que está ocurriendo”, afirmó Bradbury a un diario italiano hace veinte años.

Casi medio siglo antes, el escritor había publicado su obra cumbre, Fahrenheit 451, cuyo título hace referencia a la temperatura a la que el papel empieza a arder, una historia futurista sobre una sociedad que da la espalda a las letras y que hoy sigue atrayendo lectores y nutre incontables referencias.

contrario a INTERNET Y A LA ESCLAVITUD DE LA IMAGEN. Las declaraciones que Bradbury dio antes de morir en California, en el año 2012, anticipaban muchos de los debates que en 2022 cuestionan la dependencia de las redes sociales, la obsesión por internet y la deshumanización de la tecnología. “Tenemos demasiados teléfonos móviles. Tenemos demasiadas redes. Tenemos que deshacernos de esas máquinas, tenemos demasiadas”, aseveró en una entrevista con Los Ángeles Times en 2010.

Por entonces Facebook estaba despegando y la gente empezaba a entender qué era eso de los “teléfonos inteligentes” que hoy sirven para casi todo. Pero Bradbury siempre se adelantó a su tiempo, mostrando su disconformidad con el abuso de la imagen cuando las televisiones llegaban a los hogares en el siglo XX, presumiendo luego de no usar computadoras y finalmente expresando su escepticismo sobre el valor de internet para la sociedad. De la red de redes llegó a afirmar que había reducido la capacidad de las personas para comunicarse y mantener conversaciones con los demás.

prefería la etiqueta de ‘fantasía’ antes que ‘ciencia ficción’. Admirador declarado de Rice Burroughs y de Julio Verne, Bradbury se consideraba a sí mismo “un narrador de cuentos con propósitos morales” y le gustaba identificar su género con la fantasía. Rechazaba la etiqueta que lo situaba como “maestro de la ciencia ficción” ya que él no era solo un creador de distopías y era capaz de escribir sobre lo irreal, incluso de hacerlo de manera optimista. “No escribo ciencia ficción (...) la ciencia ficción es una descripción de lo real. La fantasía es una descripción de lo irreal”, y como ejemplo de fantasía puso Crónicas marcianas, un relato que comparó con “los mitos griegos”.

Pero ese mito clásico era todo lo moderno y renovado que se podía esperar del estadounidense, quien contó que tenía grandes esperanzas en que el hombre iba a ser capaz de asentarse en Marte algún día, para “dejar atrás los problemas de la Tierra y comenzar de nuevo”.

Haciendo gala de su gran sentido del humor, Bradbury aseguró que le hubiera gustado ser enterrado en Marte, donde esperaba que se leyeran sus libros y que estos causaran risas entre los colonizadores por lo inexactas que serían sus descripciones. Tras Crónicas Marcianas siguieron El hombre ilustrado, El vino del estío, La feria de las tinieblas, Las doradas manzanas del sol, Remedio para melancólicos, Las maquinarias de la alegría e It Came from Outer Space, adaptada al cine por él mismo.

autodidacta en las bibliotecas por no ir a la universidad. Quizás parte de la de gran imaginación y creativaidad del escritor fue que su educación se basó en la lectura, ya que no pudo ir a la universidad por problemas económicos. “Las bibliotecas me criaron. No creo en los colegios ni en las universidades. Creo en las bibliotecas, porque la mayoría de los estudiantes no tienen dinero. Cuando me gradué en la escuela secundaria, fue durante la depresión y no teníamos dinero. No pude ir a la universidad, así que fui a la biblioteca tres días a la semana durante diez años consecutivos”, declaró una vez. Así que desde su juventud comenzó a formarse como escritor de manera autodidacta, dividiendo su tiempo entre la venta de periódicos y largas estancias en la biblioteca, donde devoraba ávidamente novelas de ciencia ficción de grandes autores como Julio Verne o Mery Shelley.

Rápidamente comenzó a escribir pequeños cuentos de manera amateur, hasta que en 1947 consiguió editar su primer recopilatorio, al que tituló Dark Carnival. A partir de entonces, Bradbury trabajó como argumentista y guionista en numerosas películas y series de televisión entre las que destacan Moby Dick, dirigida por John Huston en 1956.

‘FAHRENHEIT 451’. En 1966, François Truffaut adaptaba para el celuloide la novela Fahrenheit 451, donde se presenta una sociedad distópica en las que la cultura, y el propio pensamiento, se encuentran en la más estricta ilegalidad. Protagonizada por Julie Christie y Oskar Werner, la película sigue al bombero Guy Montag, en un mundo en el que éstos se dedican a quemar libros y no apagar incendios.

‘EL HOMBRE ILUSTRADO’. Dirigida por Jack Smight, El hombre ilustrado cuenta la historia de un hombre con el cuerpo completamente tatuado (Rod Steiger) en la búsqueda de la mujer responsable de ellos. Adaptación de una recopilación de relatos de Bradbury que mezcla varias historias, todas ellas contadas a través de los tatuajes del ptotagonista.

‘EL RUIDO DE UN TRUENO’. Basada en el cuento corto de Bradbury El ruido del trueno, la historia nos sitúa en 2054, en una era en la que los viajes en el tiempo se han convertido en un pasatiempo para la gente adinerada. Una empresa dirigida por Ben Kingsley ha organizado safaris para cazar dinosaurios prehistóricos sin saber que el menor cambio en el pasado desencadenará un ‘efecto mariposa’ con terribles resultados en el presente.

CRÓNICAS MARCIANAS’. Rock Hudson, Gayle Hunnicutt y Fritz Weaver protagonizan la adaptación de una de las novelas más conocidas de Bradbury, dirigida por Michael Anderson. Se trata de una miniserie de 3 episodios que narran la colonización humana a Marte, tras huís de una Tierra a punto de ser destruida.

‘EL CARNAVAL DE LAS TINIEBLAS’. Con un guión del propio Bradbury y dirigida por el realizador británico Jack Clayton, Disney producía en 1983 El Carnaval de las tinieblas, la historia de dos jóvenes que un día asisten a la llegada de un circo ambulante, que como pronto descubrirán esconde un oscuro y peligroso secreto tras una fachada de diversión y alegría.