Rebuild Expo y su exitoso evento en 2022

La construcción industrializada también es el sistema productivo sobre el que se basa esta gran tendencia en el sector, conocida como Build to Rent. Hablamos de un modelo que ha sido desarrollado como una herramienta nueva de inversión inmobiliaria y también como una fórmula para facilitar el acceso a la vivienda a todas aquellas personas que tienen mayores dificultades para comprar o que prefieren rentar una propiedad de mayor calidad a la que pueden comprar.

Existen 3 tipos de Build to Rent, el primero es el alquiler tradicional de pisos grandes puede ser de 2 o 3 dormitorios y donde los suministros no se encuentran incluidos. El segundo es el llamado service apartment, el cual se refiere a los alquileres donde dentro de la renta si son incluidos no solo los suministros, sino también otra serie de servicios como los espacios de coworking o gimnasios.

Por último, se encuentra el tercer tipo que son los denominados coliving o cohousing, los cuales se asemejan a los modelos que siguen las residencias estudiantiles.